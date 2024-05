Kolejne kłopoty Meghan Markle. Śmieją się z niej w całym Hollywood

Harry i Meghan: Z królewskiego dworu do Hollywood

W 2020 roku książę Harry wraz z Meghan Markle z hukiem opuścili brytyjski dwór i udali się na podbój Ameryki Północnej. Szukając spokoju i uciekając od zainteresowania mediów wybrali na swoje nowe gniazdko luksusową posiadłość w Montecito w Kalifornii. Przez kilka lat podpisali (i stracili) kontrakt ze Spotify oraz nawiązali długofalową współpracę z Netflixem.

Zasiedli również przed kamerami u królowej amerykańskiej telewizji. Szczególnie głośno było o ich netflixowym dokumencie oraz autobiografii Harry'ego. Byli członkowie rodziny królewskiej nie spodziewali się jednak, że ich wywody spotkają się z tak wielką krytyką. Chociaż zyskali rozgłos, to przez atak na pozostałych royalsów stracili wielu dotychczasowych popleczników.

Sławy Hollywood wyśmiewają Meghan Markle?

Wygląda na to, że postanowili zmienić taktykę. W połowie marca była gwiazda serialu "W garniturach" wróciła do social mediów. W opublikowanym filmiku można zobaczyć Markle krzątająca się po luksusowej kuchni. Księżna założyła markę American Riviera Orchard. Pod tym brandem będzie sprzedawać m.in. przetwory oraz luksusowe akcesoria do kuchni. Pierwsze wyroby, dżemy truskawkowe, trafiły do wąskiego grona znajomych pary oraz hollywoodzkich sław. I po raz kolejny odbiór w sieci był daleki od zadawalającego.

Z nowego biznesu Meghan śmieją się nie tylko internauci, ale również znani i lubiani. Jak donosi źródło "In Touch", księżna nie cieszy się zbyt wielkim szacunkiem gwiazd.

- Hollywood może wydawać się zupełnie inne z zewnątrz, ale prawdziwe gwiazdy mocno pracowały na swój sukces. Ciężka praca o raczej nie jest konik Meghan. Gdy wyszła za Harry'ego w 2018 roku, była nikim. Potem natychmiast uznała, że zasługuje na miejsce wśród pierwszoligowych gwiazd. Teraz te gwiazdy się z niej śmieją, tak samo, jak royalsi. [...] Jeśli społeczeństwo cię nie lubi, nie będzie cię wspierać, to żadna kwota pieniędzy, którą wydasz nie sprawi, że problem zniknie - można przeczytać w magazynie.

- Wszystko, czego do tej pory próbowała wspólnie z mężem, kończyło się katastrofą - dodali z kolei dziennikarze "In Touch".

Królewska celebrytka jednak się nie poddaje. Obecnie pracuje bowiem nad nowym programem dla Netflixa, w którym będzie chciała pokazać "celebrację radości z gotowania, ogrodnictwa, rozrywki i przyjaźni". Czy tym razem Meghan odniesie sukces i wejdzie do elity Hollywood?

