Katarzyna Bosacka kwitnie po rozstaniu z mężem. Gwiazda błyszczała na rozdaniu Złotych Widelców

Gala połączona z rozstrzygnięciem kolejnej edycji konkursu „Polska od kuchni” zgromadziła znanych miłośników dobrego smaku i jakości. Wśród honorowych gości brylowała Katarzyna Bosacka, która odebrała statuetkę Złotego Widelca. Na jej twarzy malował się serdeczny uśmiech. Miejmy nadzieję, że to była radość nie tylko z nagrody, ale także ogólna radość z życia, które jeszcze kilka miesięcy temu zaskoczyło ją rozstaniem z mężem. „Telekamera, Kryształowe Pióra, Złota Łuska, Diamentowe Serce. Do kompletu brakowało mi jeszcze Złotego Widelca!!! Bardzo dziękuję Szanownej Kapitule! Widelec zawsze jest pomocny w zdobywaniu wiedzy kulinarnej i smakowaniu życia, a co dopiero złoty!” – napisała Katarzyna Bosacka na swoim Instgramie pod zdjęciem ze ścianki, na którym dzierży w dłoniach nagrodę i dyplom, które wręczył jej osobiście Waldemar Piórek.

Kto jeszcze przybył na Złotego Widelca?

Oprócz tryskającej znakomitym humorem i posyłającej wszystkim serdeczne uśmiech Katarzyny Bosackiej wśród gości gali dojrzeliśmy: piękną Katarzynę Paskudę – aktorkę, modelkę i dziennikarkę, Bognę Szkupińską - prowadząca program "Obalamy mity" w Tele 5, producentkę dietetycznych majonezów, Sviatlanę Zwęgrodzką – cenioną projektantkę biżuterii, która właśnie przygotowuje się do własnego pokazu „4 żywioły”.

Więcej o gali „Polska od kuchni”

25 kwietnia w warszawskim hotelu Airport Hotel Okęcie odbyła się uroczystość podsumowująca 13. edycję konkursu "Polska od kuchni", który miał na celu wyłonienie najlepszych miejsc gastronomicznych w kraju. Jury konkursu przez kilka tygodni odwiedzało miejsca, które przystąpiły do konkursu i oceniało je pod względem jakości serwowanych potraw, estetyki lokalu, obsługi, efektowności podania oraz wielu innych czynników. Podczas gali laureaci otrzymali prestiżowe nagrody Złotego Widelca oraz dyplomy. Gospodarzem wydarzenie był Waldemar Piórek, Prezes Warszawskiej Izby Przedsiębiorców oraz pomysłodawca i organizator plebiscytu. - Finał tego konkursu to święto polskiej gastronomii. Moje spojrzenie na gastronomię jest takie, jak każdego przeciętnego Kowalskiego, czyli gdy idę do restauracji, gdzie jest dobre jedzenie i miła obsługa, to nie tylko chcę tam wrócić, ale i powiem o tym innym. I właśnie takie restauracje tutaj dzisiaj goszczą - restauracje, do których chce się wracać. Przez 4 lata robiliśmy ten konkurs na Mazowszu, a potem rozszerzyliśmy go na Polskę. Jestem niezwykle dumny, że tak został miło i ciepło przyjęty. Trafiamy do takich miejsc w Polsce, o których nikt nie wie i to właśnie jest sukces tego projektu - powiedział Waldemar Piórek, który sam został w tym roku nagrodzony za promowanie sztuki kulinarnej przez wszystkie organizacje zrzeszające kucharzy. W składzie jury konkursu "Polska od kuchni" znaleźli się: Jolanta Borowiec, Wiesław Bober - założyciel Klubu Szefów Kuchni, Jean Bos - twórca kuchni molekularnej w Polsce, Krzysztof Szulborski - prezes Stowarzyszenia Kucharzy Polskich, Giancarlo Russo - Studio Kulinarne. Przewodniczącym jury, jak co roku, był Waldemar Piórek. Celem konkursu "Polska od kuchni" jest rekomendowanie najlepszych polskich restauracji, cukierni, promowanie i wykreowanie regionalnych potraw, prezentacja kuchni z różnych regionów świata, a także wytyczenie gastronomicznych tras i zagłębi gastronomicznych w kraju. W plebiscycie do tej pory wzięło udział około 4000 restauracji, w tym roku startowało 137 restauracji i przyznano 55 statuetek. Statuetki rozdano w kilku kategoriach, nie zabrakło też nagród specjalnych. Katarzyna Bosacka otrzymała Złoty Widelec za promowanie zdrowego stylu życia. - Bardzo podziwiam wszystkich obecnych tu restauratorów za to, że są ambasadorami dobrego jedzenie. Wiem, jak ciężką mają pracę w gastronomii, jak bardzo wymagający jest klient. Bardzo wszystkim gratuluję ich wyników. Dziś jestem w raju - powiedziała Katarzyna Bosacka. W kategorii Chefs Choice zwyciężyły trzy firmy: Serowarnia "Na zielonej łące" z Zielonej Góry, soki Royal Apple z Grójca oraz wędliny z Rusiborza. Przyznano także 3 statuetki Złotego Widelca "Arcymistrz Sztuk" dla wybitnych kucharz, a otrzymali je Marcin Sobój, Bartosz Teter oraz Michał Matuszewski. "To ważny konkurs dla restauratorów. Ja jestem niezwykle dumny z tej nagrody, to zwieńczenie mojej ciężkiej pracy" - powiedział Marcin Sobój - Prezes Stowarzyszenia Euro-Toques Polska. Szefem Kuchni 2024 został Patryk Kotarb z Krakowa. Przyznano także "Złote Widelce" w kategoriach: Kobiecy wymiar w gastronomii; Debiut gastronomiczny; Hotelowa restauracja; Najlepszy sklep gastronomiczny; Odkrycie roku; Najlepsza restauracja rodzinna; Kuchnia autorska; Kuchnia Polska; Kuchnia Węgierska; Kuchnia Azjatycka; Kuchnia Międzynarodowa; Kuchnia Galicyjska czy Kuchnia Śródziemnomorska.

