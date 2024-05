Ida Nowakowska w "Tańcu z gwiazdami"? "To jest mój świat!"

Ida Nowakowska: Niespodziewane pożegnanie z TVP

Ida Nowakowska została twarzą TVP w 2018 roku, gdy zadebiutowała jako prowadząca w programie "Bake Off Junior". Szybko zyskała nie tylko sympatię widzów, ale również władz stacji i można było ja zobaczyć w innych projektach publicznej telewizji, w tym "Dance, dance, dance" czy "The Voice Kids". Co więcej, dołączyła również do grona prowadzących "Pytanie na śniadanie". Dwukrotnie współprowadziła finał Konkursu Piosenki Eurowizji dla Dzieci. Od 2021 do 2023 roku pełniła rolę sekretarza polskiej komisji jurorskiej w Eurowizji dla dorosłych.

Jej kariera w TVP skończyła się razem ze zmianą władzy. Z widzami pożegnała się pod koniec 2023 roku i zapowiedziała również krótką przerwę. "Chcielibyśmy skorzystać z okazji i życzyć wszystkiego dobrego, bo już się nie zobaczymy tu w 'Pytaniu na śniadanie' przed świętami" - mówiła Nowakowska. Prawdopodobnie nie podejrzewała wtedy, że już nie zasiądzie na kanapie śniadaniówki.

Ida Nowakowska pojawiła się na antenie TVP jeszcze w finale "The Voice Kids". Kilka tygodni temu wywiadzie dla "Wprost" odniosła się do całkowitej wymiany prowadzących w "Pytaniu...". Dodała przy tym, że wymiany doszło "bez podania powodu", przytaczając wypowiedź nowej wydawczyni programu o utraconej wiarygodności dziennikarskiej prowadzących.

"Z takim zachowaniem spotkałam się po raz pierwszy w życiu. Pierwszy raz poczułam się dyskryminowana i że zastosowano wobec mnie odpowiedzialność zbiorową. Nikt nigdy nie wyjaśnił mi, dlaczego straciliśmy wiarygodność. To nie chodzi o to, że Kinga (Kinga Dobrzyńska - szefowa 'Pytania na śniadanie' - przyp. red.) miała inną koncepcję na ludzi prowadzących, bo do tego każdy reżyser ma prawo. Zrobiła to ostentacyjnie, nie zastanawiając się, że wielu osobom może zrobić krzywdę. Myślę, że zadziałały tu jej emocje, bo miała momenty, kiedy długo nie mogła znaleźć pracy" - opowiadała Nowakowska.

Ida Nowakowska wystąpi w "Tańcu z gwiazdami"?

Mimo utraty pracy w telewizji publicznej nie mogła narzekać na brak zajęć. W rozmowie z nami wróciła pamięcią do pracy przy 'Pytaniu na śniadanie". "Kochałam te cudowne poranki spędzone wspólnie z gośćmi i widzami. Do dziś otrzymuje od nich tysiące listów, wiele osób spotkanych na ulicy pyta mnie, gdzie będzie mnie można zobaczyć, a to zobowiązuje. Obiecuję, że nie zawiodę" - zapewniała.

Pasją Idy Nowakowskiej jest taniec, który trenuje od piątego roku życia. Brała udział również w "You Can Dance - Po prostu tańcz" jako uczestniczka oraz jurorka. Nic więc dziwnego, że regularniej powracają plotki o jej potencjalnym udziale w "Tańcu z gwiazdami".

Sama zainteresowana odniosła się do tych doniesień w rozmowie z portalem Jastrząb Post. "Już mnie o to pytali! Oczywiście, gdziekolwiek jest w nazwie taniec, to ja z wielką przyjemnością pójdę, bo to jest mój świat, który znam dokładnie i to są programy, które bardzo cenie, natomiast nie tylko tańcem Ida Nowakowska żyje i ma inne rzeczy, które robi w życiu" - mówiła. Wyznała również, że otrzymała dużo fajnych propozycji. Czy w przyszłości znowu zobaczymy ją na parkiecie?

