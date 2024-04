Ida Nowakowska przez kilka dobrych lat była jedną z największych gwiazd TVP. Była twarzą wielu programów rozrywkowych. W mediach publicznych w grudniu 2023 roku zaczęła się jednak wielka rewolucja, na skutek której doszło także do wielkich zmian kadrowych. Pracę straciła także Ida Nowakowska - prezenterka pożegnała się z programem "Pytanie na śniadanie". Ostatnio udzieliła szczerego wywiadu, w którym ujawnia kulisy zwolnienia.

Ida Nowakowska o zwolnieniu z "Pytania na śniadanie"! "Po raz pierwszy poczułam się dyskryminowana"

W wywiadzie dla "Wprost" poruszono między innymi temat całkowitej wymiany prowadzących w "Pytaniu na śniadanie". Jak mówi Ida Nowakowska, do wymiany doszło "bez podania powodu", przytaczając wypowiedź nowej wydawczyni programu o utraconej wiarygodności dziennikarskiej prowadzących.

- Z takim zachowaniem spotkałam się po raz pierwszy w życiu. Pierwszy raz poczułam się dyskryminowana i że zastosowano wobec mnie odpowiedzialność zbiorową. Nikt nigdy nie wyjaśnił mi, dlaczego straciliśmy wiarygodność. To nie chodzi o to, że Kinga miała inną koncepcję na ludzi prowadzących, bo do tego każdy reżyser ma prawo. Zrobiła to ostentacyjnie, nie zastanawiając się, że wielu osobom może zrobić krzywdę. Myślę, że zadziałały tu jej emocje, bo miała momenty, kiedy długo nie mogła znaleźć pracy - mówi dla "Wprost".

Zobacz poniższą galerię: Ida Nowakowska tęskni za "Pytaniem na śniadanie"