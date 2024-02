Co za wpadka! Widzicie to?

Ida Nowakowska przerywa milczenie po zwolnieniu z "Pytania na śniadanie"! Jakie ma plany? Czy tęskni za pracą w TVP?

Przez ostatnie lata Ida Nowakowska była jedną z najbardziej zapracowanych i lubianych gwiazd TVP. O sympatii widzów mogliśmy się przekonać, kiedy przestała prowadzić śniadaniówkę. Jej profil na Instagramie zalała wtedy fala wspierających komentarzy. Fanów tancerki z pewnością ucieszył fakt, że znowu pojawia się w muzycznym talent-show. - Zaczyna się emisja nowej edycji „The Voice Kids”, programu który był nagrany w zeszłym roku, realizowany przez firmę Rochstar dla TVP. Z firmą tą pracowałam też już wcześniej m.in. przy programie „Dance Dance Dance”. To świetna, nowoczesna produkcja i bardzo cieszę się, że jestem jej częścią. Zapraszam do oglądania, to program dla wszystkich pasjonatów śpiewu i muzyki! - zachęca w rozmowie z nami.

Czy tęskni za „Pytaniem na śniadanie”? - Kochałam te cudowne poranki spędzone wspólnie z gośćmi i widzami. Do dziś otrzymuje od nich tysiące listów, wiele osób spotkanych na ulicy pyta mnie, gdzie będzie mnie można zobaczyć, a to zobowiązuje. Obiecuję, że nie zawiodę - zapewnia i dodaje: - Obecnie pracuję nad międzynarodowym projektem, niedługo ponownie będę w USA, teraz jestem w Paryżu. Jest to dla mnie intensywny czas i nie mogę się doczekać, aby podzielić się efektami pracy. Nawet tutaj zatrzymują mnie na ulicy Polacy, którzy byli częścią naszej „pytaniowej” rodziny. Te spotkania bardzo mnie inspirują i motywują do realizacji kolejnych projektów! Ważna jest dla mnie wiara, rodzina, historia Polski i jej walka o wolność i suwerenność i sojusz polsko-amerykański, wspieranie młodych talentów oraz literatury, sztuki, muzyki i tańca. To się nigdy nie zmieni. Dalej będę realizować projekty związane z tymi tematami.

Brakuje wam Idy w "Pytaniu na śniadanie"?

