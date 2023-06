Ida Nowakowska marzyła o gromadce dzieci. Życie brutalnie zweryfikowało jej plany. "Dla mnie to jest niewyobrażalne"

Ida Nowakowska marzyła o gromadce dzieci. Życie brutalnie zweryfikowało jej plany

Ida Nowakowska bardzo chwaliła sobie bycie mamą. - Macierzyństwo zmieniło mnie w bardzo pozytywnym sensie oraz nadało mojemu życiu sens. Brzmi to górnolotnie, ale teraz mam w swoim życiu nową misję. Dużo osób mówi, że dziecko zabiera energię, ale tak naprawdę jest wręcz odwrotnie. Widzę to po sobie i po moich koleżankach, które dokładnie w tym samym czasie urodziły dzieci. Każda z nas nosi w sobie ogrom ciepła, miłości, energii i jest o wiele lepiej zorganizowana - mówiła w Interii.

- Bardzo chcieliśmy mieć dziecko. Mój mąż już chciałby mieć siódemkę. Na pewno chcielibyśmy mieć więcej dzieci, więc zobaczymy, jak to będzie – dodała. Pytana, czy myślą o powiększeniu rodziny, bez wahania odpowiadała: Tak, bardzo byśmy chcieli. Mam nadzieję, że nasza rodzina się powiększy, ale wszystko jest oczywiście w rękach Pana Boga - wyznała.

Kilka miesięcy po tych słowach Ida zmieniła zdanie...

- Bardzo doceniam wielodzietne rodziny, które się trzymają razem i pokazują taką prawdziwą siłę rodziny. Teraz naprawdę rozumiem, ile to jest pracy, to jest jakiś totalny armagedon mieć dużą rodzinę i to jest niezwykle trudne, choć przepiękne. Miałam okazję zamienić kilka słów z mamą z wesołą czwórką dzieci i dla mnie to jest niewyobrażalne w tym momencie, bo ja mam jednego synka, ale jest to wymagające. Tu potrzeba dużo cierpliwości - powiedziała w rozmowie z Pomponikiem i doprecyzowała, że nie przestała planować powiększenia rodziny. - Chciałabym mieć bardzo, ale teraz też rozumiem, że trzeba bardzo świadomie do tego podchodzić. Zawsze marzyłam o tej dużej rodzinie, ale jak widać jeszcze nie mamy tego drugiego dzidziusia. Mam nadzieję, że będzie w jakimś momencie. Na pewno chciałabym mieć.

