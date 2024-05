Nie o takiej sławie marzył Krotoszyn! Pijany kierowca stracił samochód. Nowe przepisy uderzyły go w twarz

Wypadek z udziałem radiowozu. Pięć osób trafiło do szpitala, w tym policjanci

Co tam się wydarzyło?

Strażak zasłabł podczas ćwiczeń i trafił do szpitala. Druh Marcin nie żyje

Trafili do szpitala

Do zdarzenia doszło w sobotę, 4 maja, krótko przed północą. Policja została wezwana do zdarzenia, do którego doszło na terenie stadionu. Okazało się, że 16-letnia dziewczyna kierując samochodem marki Citroën C3, straciła panowanie nad pojazdem i uderzyła w szklaną elewację kawiarni. Jak się okazało, dziewczyna nie miała prawa jazdy.

W samochodzie towarzyszyło jej dwóch pasażerów, w tym główny użytkownik samochodu.

- Wszyscy byli trzeźwi – poinformował w rozmowie z Polską Agencją Prasową oficer prasowy krotoszyńskiej policji asp. sztab. Piotr Szczepaniak. Dodał, że właściciel samochodu został ukarany mandatem karnym w wysokości 300 zł za udostępnienie pojazdu.

Dziewczyna odpowie przed sądem rodzinnym. Właściciel obiektu wstępnie wycenił straty na 100 tys. zł.

- W tym przypadku straty ponosi właściciel pojazdu, ponieważ w takiej sytuacji ubezpieczyciel nie pokryje kosztów z racji tego, że posiadacz dopuścił się błędów – dodał policjant.

Masz prawo jazdy? Sprawdź, czy teraz udałoby Ci się zdać egzamin Pytanie 1 z 10 Z jaką maksymalną dopuszczalną prędkością wolno ci jechać w terenie zabudowanym? 40 km/h 50 km/h 60 km/h Dalej