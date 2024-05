Karbon został porzucony, a potem potrącony przez auto! Teraz czeka na kochający dom

- Może ktoś zobaczy w tym wesołym psiaku nowego członka swojej rodziny? - pytają wolontariusze z Kaliskiego Stowarzyszenia Pomocy Dla Zwierząt Help Animals. Metamorfoza, jaką przeszedł Karbon jest imponująca. - Wystarczyło trochę cierpliwości, troski, poczucia bezpieczeństwa, miłości i uwagi aby z lękowego psa zrobić radosną przylepę - mówią jego tymczasowi opiekunowie.

Karbon został porzucony przy drodze, wystarczył moment i doszło do nieszczęścia: ktoś go potrącił samochodem, ale nawet się nie zatrzymał i nie pomógł. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło. Teraz czworonogowi brakuje tylko rodziny, która chciałaby podarować mu siebie i bezpieczny kąt u swego boku. Karbon to dwuletni, nieduży psiak, waży około 13 kilogramów i sięga do kolan. Lubi koty i inne psy.

- To zdecydowanie nie jest miastowy pies, dlatego szukamy dla niego domu z ogrodem w spokojnej okolicy - mówią wolontariusze, którzy podkreślają, że zdjęcia nie oddają pogody ducha Karbona, jego energii i radości, jaką ma w sobie. Teraz psiak przebywa w domu tymczasowym w okolicy Turku (Wielkopolska). Kontakt w sprawie adopcji pod nr telefonu: 791281057.

