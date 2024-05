Podbiegł do staruszki, wyrwał jej torebkę i uciekł! Kobieta straciła wszystko

Wypadek z udziałem radiowozu. Pięć osób trafiło do szpitala, w tym policjanci

Do zuchwałej kradzieży doszło w Kaliszu. Jak informują policjanci, do idącej chodnikiem 79-letniej kobiety nagle podbiegł nieznajomy mężczyzna. Wszystko wydarzyło się dosłownie w kilka sekund. Napastnik wyrwał kaliszance torebkę, którą niosła i uciekł z miejsca zdarzenia. Mundurowi od razu ruszyli do pracy.

- Policjanci skierowani na interwencję natychmiast po zdarzeniu próbowali zebrać jak najwięcej informacji na temat sprawcy. Przydatne okazały się relacje świadków, którzy zapamiętali rysopis młodego mężczyzny. Informacja o zdarzeniu wraz z dokładnym opisem napastnika trafiła do wszystkich patroli - informuje podkom. Anna Jaworska-Wojnicz z kaliskiej policji.

Kilkadziesiąt minut później sprawca kradzieży trafił już w kajdankach na komendę policji. Złodziejem okazał się 19-letni kaliszanin. - Na podstawie zebranego materiału dowodowego, podejrzany usłyszał zarzut kradzieży szczególnie zuchwałej - mówi Jaworska - Wojnicz. Złodziej może iść teraz do więzienia nawet na 8 lat. Tymczasem trafił do aresztu.

