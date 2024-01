To jednak nie koniec! Tomasz Kammel na wiosnę będzie w TVP. Klamka zapadła

Tomasz Kammel - gdy zaczynała się rewolucja w TVP - zachowywał stoicki spokój. - Jeśli chodzi o zmiany, to czuję się tak samo, jak przez 27 lat. Wojciech Młynarski mi śpiewa do ucha: róbmy swoje. I ja jadę do przodu - przekonywał Tomasz Kammel w rozmowie z portalem gazeta.pl. Potem zapewniał, że nie odchodzi z programu "Pytanie na śniadanie". W końcu jednak okazało się, że prezenter został zwolniony z TVP. Okazuje się jednak, że widzowie telewizji publicznej będą jeszcze mogli zobaczyć na wizji swojego ulubieńca na wiosnę. Wszystko dlatego, że nakręcono już nowe odcinki "The Voice Kids". Oprócz Tomasza Kammela zobaczymy zatem Idę Nowakowską. "Wszystkie odcinki siódmej edycji zostały nagrane z wyjątkiem drugiej części finału, która nadawana jest na żywo. TVP2 nie planuje zmian w emisji programu - ma on być pokazywany zgodnie z planem od 24 lutego w soboty o godz. 20.00" - czytamy w branżowym portalu Wirtualnemedia.pl. We wiosennej edycji "The Voice Kids" zobaczymy także m.in. Nataszę Urbańską w roli jurorki.

