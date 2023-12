Szok! Nawet Tomasz Kammel wyleci z TVP?! Ma już plan na przyszłość

Tomasz Kammel też wyleci z TVP?! "Ja jadę do przodu"

W TVP od wtorku, 19 grudnia, piętrzą się gigantyczne emocje. Policy PiS wraz z dziennikarzami Telewizji Polskiej okupują gmach budynku, a nerwy puściły nawet Jarosławowi Kaczyńskiemu. Minister kultury i dziedzictwa narodowego zdecydował się odwołać władze TVP, Polskiego Radia i PAP. Później wyłączony został sygnał TVP Info. Zmiany w mediach publicznych elektryzują całe społeczeństwo, najbardziej jednak głównych zainteresowanych, czyli pracowników. Tuż przed rewolucją w TVP okazało się, że z anteny zdjęty został program "Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie". Z kolei chwilowo z ulgą odetchnąć mógł Karol Strasburger, bo podpisana została umowa podpisała na realizację dalszych 90 odcinków teleturnieju "Familiada". Obecnie jednak nic nie jest pewne. Nie wiadomo nawet, czy pracę zachowa Tomasz Kammel, który z TVP związany jest od 27 lat. Prezenter jednak jest zadziwiająco spokojny. - Jeśli chodzi o zmiany, to czuję się tak samo, jak przez 27 lat. Wojciech Młynarski mi śpiewa do ucha: róbmy swoje. I ja jadę do przodu - powiedział Tomasz Kammel w rozmowie z portalem gazeta.pl.

Tomasz Kammel nie boi się przyszłości poza TVP. "Szkolę ludzi, jeżdżę i wygłaszam różne mądrości, na których się znam"

Legendarny prezenter nie obawia się o swoją przyszłość, nawet jeśli będzie ona poza TVP. Ma powiem swoje pozatelewizyjne plany. - Mam swój bardzo mocny kanał w internecie. Bardzo dobrze sobie daje radę. Szkolę ludzi, jeżdżę i wygłaszam różne mądrości, na których się znam - podkreślił. - Jest moja kochana telewizja. Jeśli to się może utrzymać, to super. Ale jak cokolwiek by się miało zmienić, to dzięki Bogu, jest spokój i roboty w bród. Cokolwiek by się miało zmienić, jest spokój - dodał Tomasz Kammel. i zaznaczył, że w "Pytaniu na śniadanie" nie ma czasu na rozmowy o rewolucji w TVP. - Jesteśmy skupieni na swojej pracy i tyle - mówił prezenter.

