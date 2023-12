TVP Info nie działa, kanał TV i strona TVP Info wyłączone

W środę, 20 grudnia, około godz. 11:30 nastąpiło "wyłączenie" TVP Info - kanał zniknął z anteny i przekierował widzów na TVP1, gdzie leciał serial Korona Królów. Wyłączona została także strona internetowa TVP.info i przekierowuje ona na główną stronę TVP. Wielu ludzi zadaje sobie pytanie: dlaczego TVP Info nie działa? Gdzie jest TVP? Niewykluczone, że ma to związek ze zmianami, jakie nowa władza z premierem Donaldem Tuskiem na czele szykuje dla mediów publicznych. Przyjęto bowiem uchwałę dotyczącą zmian, które mają doprowadzić do tego, że - jak mówią pomysłodawcy - "skończy się propaganda PiS-u w TVP". Samuel Pereira, szef portalu TVP Info, potwierdził na Twitterze to, co teraz się dzieje. - Wyłączyli TVP Info: antenę i portal. Ludzie zjeżdżają do TVP przy ul. Woronicza 17 - napisał w serwisie X.

Tuż przed tym, jak TVP Info zniknęło, nowy rząd poinformował, że odwołane zostały zarządy Telewizji Polskiej, Polskiego Radia oraz Polskiej Agencji Prasowej. Niedługo później zniknął sygnał TVP Info oraz strona internetowa. Prawdopodobnie nie jest to przypadek i działania są zaplanowane. Dzień wcześniej, 19 grudnia, politycy PiS z prezesem Jarosławem Kaczyńskim protestowali w siedzibie TVP w Warszawie przeciwko zmianom w mediach publicznych. Skandowali różne hasła, wyśpiewywali "wolność słowa" i "wolne media", robiąc sobie zdjęcia z "dziennikarzami" TVP. Sprawę będziemy monitorować na bieżąco.

