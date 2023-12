Radek Liszewski wyznaje: "Przeżywam drugą młodość"! Co dalej z małżeństwem wokalisty zespołu Weekend?

W mieszkaniu Gabriela Seweryna doszło do włamania. Siostra ujawnia, co zniknęło!

Zmiany w "Pytanie na śniadanie". Szykują się zwolnienia

Nowe władze Telewizji Polskiej robią porządki na Woronicza. Pracę stracili już dziennikarze związani z serwisami informacyjnymi. Zmiany szykują się też w programach rozrywkowych. Na tapetę wzięto już popularny program poranny "Pytanie na śniadanie". Według naszych informacji zmienią się prowadzący show.

- Bezpieczny może być Tomasz Kammel, który jest twarzą stacji od ponad 20 lat. Jest profesjonalistą w każdym calu. Nikt nie pozbywa się takich skarbów - mówi nasz informator z produkcji "Pytanie na śniadanie". - Bezpieczny może być też Tomasz Wolny. Co prawda prowadził "Panoramę", więc narażał się, ale jest jednym z najlepszych dziennikarzy w obsadzie "Pytania". Widzowie bardzo go lubią - dowiadujemy się.

Dwie prowadzące "Pytanie na śniadanie" stracą pracę?

Jak udało nam się dowiedzieć, jedną z osób, która nie może spać spokojnie jest Małgorzata Opczowska. Jak poinformowały kilka dni temu portale internetowe, prezenterka zniknęła już z grafika "Pytania na śniadanie". Pracę w TVP Info stracił już jej mąż Jacek Łęski.

- Opczowska była twarzą TVP Info. Raczej nie ma szans, by ją oszczędzono. Zresztą jej mąż już stracił pracę - słyszymy.

Ida Nowakowska straci pracę w TVP?

Ale to jeszcze nic. Bo według naszych informacji pracę może stracić inna, znacznie większa niż Opczowska gwiazda.

- Niestety, chodzi o Idę Nowakowską. Jej poglądy i wizerunek nie pasują do nowej Telewizji Polskiej - dowiadujemy się od naszego informatora z Woronicza.

Przypomnijmy, że w ostatnich latach Ida Nowakowska była jedną z głównych twarzy TVP2. Prowadziła takie programy jak "Pytanie na śniadanie", "The Voice Kids", "Ameryka da się lubić" oraz była jurorką show "You Can Dance. Nowa generacja".

Dobre zmiany?