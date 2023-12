Szok! Obładowana kartonami Ida Nowakowska wychodzi z TVP. Fani zaniepokojeni

Ida Nowakowska rozpoczęła współpracę z telewizją publiczną w 2018 r. Początkowo była gospodynią "Bake off. Ale ciacho". W kolejnym roku zadebiutowała jako jurorka "Dance. Dance. Dance" oraz gospodyni "Pytania na śniadanie". Prowadziła również 'the Voice Kids" Dziś jest jedną z najważniejszych twarzy TVP. Zaczynała jednak w TVN i to w wieku 17 lat, kiedy to zdecydowała się wziąć udział w 1. edycji talent show "You can dance - Po prostu tańcz".

Obładowana kartonami Ida Nowakowska wychodzi z TVP. Fani zaniepokojeni

Przez lata współpracy z TBVP Ida Nowakowska zdobyła ogromne doświadczenie. Oprócz wymienionych wyżej programów cyklicznych, Ida Nowakowska prowadziła wiele koncertów i wydarzeń muzycznych - m.in organizowane w Polsce Konkursy Eurowizji dla dzieci. Jest twarzą, bez której trudno sobie w tej chwili wyobrazić TVP, jednak sytuacja polityczna sprawiła, że wiele gwiazd publicznego nadawcy obawia się o swoje posady. Plotki głoszą, ze wiele z nich straci wkrótce angaże. I choć Ida uspokaja swych fanów, że nigdzie się nie wybiera, a plotki są tylko próbą zdestabilizowania sytuacji w TVP, to niepokój pozostaje.

Dlatego, widok Idy Nowakowskiej opuszczającej gmach na Woronicza z górą kartonów mógł zaniepokoić miłośników jej talentu. - Dzisiaj wychodzenie z telewizji nie jest najprostszym zadaniem, ponieważ właśnie próbuję to dopchać do windy, a jeszcze chyba będę miała dwie tury, żeby wrócić - napisała Nowakowska w relacji. Szybko okazało się jedna, że te wszystkie pudła, ukrywają prezenty, jakie prezenterka otrzymała z okazji niedawnych urodzin, które obchodziła 7 grudnia.