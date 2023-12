Zaczynała w TVN, potem została twarzą TVP. Przez te lata bardzo się zmieniła

Mocno to przeżywał!

Ida Nowakowska urodziła się 7 grudnia 1990 r. w Warszawie. Pochodzi z artystycznej rodziny - jej mamą jest malarka Joanna Maria Żamojdo, a ojcem pisarz Marek Nowakowski. Prezenterka ma podwójne obywatelstwo - polskie i amerykańskie. Kształciła się zarówno w Polsce, jak i w Stanach Zjednoczonych, gdzie przez wiele lat mieszkała jej mama. W Polsce ukończyła szkołę baletowa, potem studiowała aktorstwo na Uniwersytecie Kalifornijskim. Równolegle uczyła się na Wydziale nauk Politycznych.

Początki kariery idy Nowakowskiej

Jej kariera telewizyjna zaczęła się bardzo wcześnie. Gdy miała 17 lat wzięła udział w 1. edycji "You can dance - Po prostu tańcz" realizowanej przez TVN, by po kilku latach przerwy, w 2016 r. zostać jurorką tego talent show. W międzyczasie zdobyła wiele polskich i zagranicznych nagród tanecznych. Współpracowała także z Teatrem Roma, Studio Buffo i Metropolitan Opera w Nowym Jorku.

Ida Nowakowska została gwiazdą TVP

W 2018 r Ida Nowakowska rozpoczęła współpracę z telewizją publiczną - początkowo jako prowadząca "Bake off. Ale ciacho". W kolejnym roku zadebiutowała jako jurorka Dance. Dance. Dance" oraz gospodyni "Pytania na śniadanie". Dziś jest jeną z najważniejszych twarzy TVP. Przez lata obecności w mediach dała się zauważyć jej pasja do mody. Jej niektóre stylizacje przeszły do historii. Eksperymentuje również z wizerunkiem. Ostatnio pokazała się widzom w zupełnie nowej odsłonie. Ciemnowłosa dotąd gwiazda przefarbowała włosy na słowiański blond i skróciła grzywkę. Co ciekawe podobną w stylu fryzurę celebrytka nosiła jakieś 14 lat tremu. W galerii znajdziesz zdjęcia z tamtych lat.

