Ida Nowakowska zachwyca swoją formą. To nie powinno dziwić, bo prezenterka TVP to nie tylko gwiazda telewizji, lecz także tancerka, a ten, kto ćwiczył taniec, wie, z jakim wysiłkiem fizycznym wiążą się treningi. Ida Nowakowska kapitalną dyspozycję zachowuje także po cięży i urodzeniu syna Maksymiliana Marka. Kiedyś prezenterka TVP marzyła nawet o gromadce dzieci, jednak póki co życie zweryfikowało te plany. Gwiazda jest pochłonięta pracą i biznesem. Na tym polu odnosi wielkie sukcesy. Niedawno Ida Nowakowska przekazała wspaniałą wiadomość. - Miło ponownie gościć na liście @forbeswomenpolska 100 najcenniejszych kobiecych marek osobistych. Moja wyceniona została przez Forbes na ave 88 mln zł - pochwaliła się prezenterka TVP. Cały czas widać po niej, że nie zaniedbuje treningów. Właśnie do sieci trafił filmik, na którym można ujrzeć tańczącą dziennikarkę. Uwagę zwraca nie tylko jej lekkość w pląsaniu, lecz także sylweta. Ktoś może stwierdzić nawet, że Ida Nowakowska jest pioruńsko chuda. Tyle że w tej branży taka sylwetka raczej nie dziwi. Najważniejsze, że widać pięknie wyrzeźbione mięśnie. Mamy tylko nadzieje, że prezenterka TVP się nie głodzi. Zobacz w naszej galerii, jak wygląda chudziutka Ida Nowakowska.