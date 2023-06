Udało się! Ida Nowakowska ponownie przekazała wspaniałą nowinę. Gratulacje płyną ze wszystkich stron

Płaczemy po tym, co Piotr Fronczewski powiedział na pogrzebie. To nagranie wgniata w fotel!

Ida Nowakowska zbiera gratulacje. Fani gwiazdy TVP są zachwyceni

Ida Nowakowska szaleje ze szczęścia! Udało się! Taki sukces, i to drugi raz, to już naprawdę coś... - Miło ponownie gościć na liście @forbeswomenpolska 100 najcenniejszych kobiecych marek osobistych. Moja wyceniona została przez Forbes na ave 88 mln zł - pochwaliła się na Instagramie gwiazda TVP. Gratulacjom nie było końca! Miłe komentarze wprost zalały profil Idy Nowakowskiej. - Proszę i można być normalną wierzącą piękną kobietą z wartościami, która nie musi świecić nagością na każdym kroku i odnieść sukces dzięki pasjom, brawo - ocenił jeden z internautów. - Gratulacje, ale jeszcze trzeba dodać, że płynąca od Ciebie, ta cudownie pozytywna energia jest bezcenna - zachwycał się inny użytkownik Instagrama. Co do liczby dzieci, to ostatnio Ida Nowakowska nieco zweryfikowała swoje plany.

Ida Nowakowska nadal chce powiększyć rodzinę

Gwiazda TVP po urodzinach syna Maksymiliana Marka zobaczyła, z czym macierzyństwo łączy się w praktyce. - Bardzo doceniam wielodzietne rodziny, które się trzymają razem i pokazują taką prawdziwą siłę rodziny. Teraz naprawdę rozumiem, ile to jest pracy, to jest jakiś totalny armagedon mieć dużą rodzinę i to jest niezwykle trudne, choć przepiękne. Miałam okazję zamienić kilka słów z mamą z wesołą czwórką dzieci i dla mnie to jest niewyobrażalne w tym momencie, bo ja mam jednego synka, ale jest to wymagające - stwierdziła Ida Nowakowska w rozmowie z Pomponikiem. Z planów dotyczących powiększenia rodzina gwiazda TVP zupełnie nie zrezygnowała. - Chciałabym mieć bardzo, ale teraz też rozumiem, że trzeba bardzo świadomie do tego podchodzić. Zawsze marzyłam o tej dużej rodzinie, ale jak widać jeszcze nie mamy tego drugiego dzidziusia. Mam nadzieję, że będzie w jakimś momencie. Na pewno chciałabym mieć - podkreśliła 33-letnia tancerka i aktorka.

