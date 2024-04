Michell Siwak wygrała "The Voice Kids". Wiemy co zrobi z wygraną. 50 tys. zł. przeznaczy na...

Wygrała 7. edycję "The Voice Kids" i wygrała 50 tys. zł.

14-letnia Romka oczarowała wszystkich w finałowym odcinku. I choć była niesamowita, ciężko jej uwierzyć, że zajęła pierwsze miejsce. - Nie spodziewałam się wygranej. Jestem bardzo szczęśliwa. Już sam finał był dla mnie cudownym przeżyciem, a wygrana to więcej niż spełnienie marzeń. Pieniądze z pewnością przeznaczę na dalszą naukę. Chcę szkolić swój śpiew i uczyć się gry na instrumentach – zdradziła „Super Expressowi” Michell tuż po odebraniu statuetki srebrnego mikrofonu i bonu na 50 tys. zł. – Jestem tu dzięki mojemu tacie. To on zabrał mnie na casting, a potem poświęcił dużo czasu, żebym mogła spełniać moje marzenia. On pierwszy we mnie uwierzył – dodaje.

Natasza Urbańska pęka z dumy

Równie szczęśliwa jest Natasza Urbańska (46 l.), która była trenerką młodej gwiazdy. Przyznaje, że starała się dawać swojej podopiecznej najlepsze rady. - Michell jest niezwykle utalentowana, ale zdarzało mi się podczas naszej pracy wskazywać na drobne błędy i dawać wskazówki, dzięki którym mogła dążyć do perfekcji – mówi Urbańska. – „Litania” jest niezwykle trudnym utworem, napisanym pod konkretną wokalistkę – Edytę Górniak. Sama też próbowałam się za nią zabrać i nigdy nie udało mi się osiągnąć perfekcji. Michelle zaśpiewała tę piosenkę z niesamowitą lekkością. Ma ponadprzeciętne możliwości wokalne. Wróżę jej wielką karierę – zachwyca się Natasza Urbańska.

Michell Siwak. Co o niej wiemy?

Michell ma 14 lat i jest Romką. Nastolatka urodziła się w Londynie, gdzie obecnie mieszka. Śpiewać zaczęła bardzo szybko, bo już mając zaledwie 5 lat.Jak wyznała w programie, jest samoukiem i jej największym marzeniem jest zostać piosenkarką, która będzie znana na całym świecie.

- Jestem Romką, ale gadam po polsku. Rodzice wychowali się w Polsce, ja jestem już urodzona w Anglii. Kocham śpiewać i tańczyć po romsku. Uwielbiam naszą muzykę. Tworzymy przepiękną muzykę. Mój ojciec powiedział mi, żebym szła do 'Voice'a', ale powiedział mi też, żebym nie zapominała, kim jestem. Chcę pokazać światu, że Romowie też mają szansę. Przykładem jest Viki Gabor. Ona pokazała, że Romowie mogą osiągnąć jakiś sukces, a nie tylko być tymi którzy kradną czy coś. Jestem Romką, ja się z tego cieszę i się tego nie wstydzę. Lecę za marzeniami - mówiła o sobie.

