Meghan Markle to szamanka. Nie do wiary, co wypatrzyli na jej nadgarstku

Magdalena Schejbal - była gwiazdą TVN, trafiła do TVP

Magdalena Schejbal własnie zaczyna nowy etap w swoim zawodowym życiu. 16 maja TVP poinformowała, że aktorka znana z serialu "Kryminalni" emitowanego w TVN w latach 2004-2008 dołączyła do zespołu programu "Pytanie na śniadanie". - Już jutro w @pytanienasniadanie kolejny odcinek cyklu "Pokochaj mnie". Do zespołu dołączy znakomita i lubiana aktorka Magdalena Schejbal - tak brzmiał komunikat opublikowany przez TVP na Instagramie. Ludzie zaczęli się zastanawiać się, po co angażować kolejną aktorkę do śniadaniówki. W końcu prowadzenie programu to nie to samo, co występy w serialach. Okazało się jednak, że Magdalena Schejbal ma bardzo ważną misję do wykonania. Wydało się, co naprawdę była gwiazda TVN będzie robić w TVP! Aktorka wszystko wyjaśniła w mediach społecznościowych.

Magdalena Schejbal w TVP będzie szukać domów dla czworonogów

Magdalena Schejbal znana jest z miłości do zwierząt. W nowej roli w TVP sprawdzi się zatem znakomicie. - Dzień dobry. Debiuty są wpisane w mój zawód. Zaczynam nową przygodę z @pytanienasniadanie Trzymajcie za mnie kciuki. W tych dziwnych, trudnych czasach, w tym niepewnym świecie, potrzeba nam wszystkim dużo życzliwości. Cieszę się na nowe doświadczenie i mam nadzieję, że uda nam się pomóc odnaleźć w naszym cyklu, ludziom czworonożnych przyjaciół, miłości na całe życie a czworonożnym braciom i siostrom, dobre, ciepłe i kochające domy. Zmieniać świat na lepsze. Zawsze - podkreśliła była gwiazda TVN, która w ostatnich latach rzadko pojawiała się na salonach. Jednym z wyjątków była jej obecność na premierze filmu "Wyrwa". Magdalena Schejbal zadała wówczas szyku. W naszej galerii przypominany zdjęcia z tamtego wydarzenia.

Sonda Czy Magdalena Schejbal sprawdzi się w TVP? Tak Nie Nie mam pojęcia