Magdalena Schejbal wraca na salony! Zobacz, jak teraz wygląda

Magdalena Schejbal zachwyciła fanów i fotografów! Gwiazda ostatnio rzadziej pojawiała się na salonach, ale teraz naprawdę zrobiła furorę. Aktorka przyszła na uroczystą premierę najnowszego filmu "Wyrwa". Stylizacja Magdy Schejbal zachwyciła prostotą i elegancją. Magda Schejbal miała na sobie czarną kreację z dekoltem, odsłaniającą jej zgrabne nogi, włożyła też czarne sandałki. Poza Magdaleną Schejbal na premierze filmu "Wyrwa" w reżyserii Bartosza Konopki pojawili się oczywiście aktorzy biorący udział w tej produkcji, tacy jak Tomasz Kot czy Karolina Gruszka. Film oparty jest na książce Wojciecha Chmielarza, autora "Żmijowiska".

Kim jest Magdalena Schejbal? To córka aktorów Jerzego Schejbala i Grażyny Krukówny. Zaczynała karierę w shobiznesie już jako dziecko w "Truskawkowym Studiu". W teatrze zadebiutowała rolą w adaptacji powieści Doroty Masłowskiej "Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną" z Teatrze Wybrzeże. Znamy ją m.in. jako Sarę Mandel w "Na dobre i na złe". Występowałw w tym serialu w latach 2016-2018. Ma dwójkę dzieci, syna Ignacego (15 l.) i córkę Anielę (12 l.).

