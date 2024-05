i Autor: Straż Miejska Warszawa Ciężarówka staranowała toyotę. Strażacy cięli blachę, by uwolnić ofiarę wypadku

KOSZMAR!

Ciężarówka staranowała toyotę. Strażacy cięli blachę, by uwolnić ofiarę wypadku

sz 10:38 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Wieczorem w al. Prymasa Tysiąclecia w Warszawie doszło do strasznego wypadku. Ciężarówka staranowała toyotę. Funkcjonariusze, którzy byli niedaleko, natychmiast podjęli interwencję. Osobówka była zmiażdżona. W środku znajdował się ranny mężczyzna, a strażacy musieli wyciąć drzwi, by wydostać go na zewnątrz.