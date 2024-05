Meghan Markle to szamanka. Nie do wiary, co wypatrzyli na jej nadgarstku

Rafał Mroczek jest już po ślubie z Magdaleną Czech. Gwiazdor "M jak miłość" i modelka powiedzieli sobie "tak" w drugi majowy weekend 2024 roku. Uroczystość utrzymywana była w tajemnicy. Już po zawarciu związku małżeńskiego aktor poinformował świat o tym, że zmienił stan cywilny. - Przyjmij dziś to, co mam - tak Rafał Mroczek podpisał ślubną fotografię, którą zamieścił w mediach społecznościowych. Już po tajnej ceremonii wyszło na jaw, że serialowy Paweł z "M jak miłość" buduje nowy dom, w który zamieszka razem ze swoją małżonką! Rąbka tajemnicy uchylił kumpel Kasi Cichopek z programu "Pytanie na śniadanie" - popularny projektant - Jonatan Kilczewski. - Właśnie kończę pomiary do projektu, który zaczęliśmy robić w moim biurze. A uwaga, pampa ram pam: będzie to dom Rafała Mroczka i jego "świeżo upieczonej" żony! - oznajmił na Instagramie kolega Katarzyny Cichopek. W rozmowie z portalem Shownews.pl Kilczewski zdradził więcej szczegółów.

Rafał Mroczek buduje dom. Do Jonatana Kilczewskiego trafił z polecenia Kasi Cichopek

Jak wiadomo, najlepiej działa reklama przekazywana pocztą pantoflową. Tak było i tym razem. Okazało się, że Rafał Mroczek do projektanta trafił z polecenia Kasi Cichopek, którą zna od 24 lata z planu serialu "M jak miłość". - Większość klientów dla których projektuję wnętrza, trafia do mnie z polecenia. W tym wypadku było podobnie. Rafał widział wnętrza, które projektowałem Kasi Cichopek i to właśnie z jej polecenia do mnie trafił - ujawnił Joanatan Kilczewski. Budowa domu zdecydowanie nie jest tanią "imprezą, a przecież Rafał Mroczek ostatnio miał sporo wydatków. Oprócz ślubu zapewne sporo musiał wyłożyć na obłędną podróż poślubną na indonezyjską wyspę Bali. - Obecnie materiały budowlane oraz do wykończenia wnętrza dość mocno podrożały. Chcąc wykończyć kilkusetmetrowy dom, te koszty robią się już dość spore. Ogólnie trzeba obecnie założyć, że na wykończenie domu pod klucz (od stanu deweloperskiego) trzeba przeznaczyć minimum 4000zł na 1m2, a chcąc uzyskać wysoki standard wykończenia ta kwota jest dwukrotna - wyliczył projektant.

