Meghan Markle to szamanka. Nie do wiary, co wypatrzyli na jej nadgarstku

jb 9:35 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Meghan Markle i książę Harry jakiś czas temu spotkali się w stolicy Nigerii z pracownikami organizacji Save the Children. W ten dzień aktorka postawiła na minimalistyczną kreację, którą uzupełniła szamańską bransoletką.