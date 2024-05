Meghan Markle w kolejnej ciąży? Wszystko widać, jak na dłoni

Marianna Schreiber z dekoltem do pasa w Europarlamencie. Internauci przecierają oczy ze zdumienia

Meghan Markle podczas podróży do Nigerii postawiła na klasyczne i bardzo eleganckie stylizacje. Widać, że zależało jej na tym, aby prezentować się jak najlepiej. Gwiazda nie zapomniała również oddać hołd księżnej Dianie.

Meghan Markle w Nigerii prezentowała się rewelacyjnie

Na spotkaniu z szefem Sztabu Obrony Nigerii Meghan Markle zaprezentowała się w białym garniturze marki Altuzarra. Dobrała do niego szpilki Manolo Blahnika. Nie zapomniała także o błyszczącej biżuterii, na jej nadgarstkach połyskiwały bransoletki Cartier.

Tego samego dnia para wybrała się na mecz siatkówki, na którym Meghan pojawiła się w bardziej codziennym stroju. Jej sukienka w charakterystyczny print pochodziła z kolekcji Johanny Ortiz. Gwiazda dodała do niej lekkie sandałki oraz okrągłe złote kolczyki Jennifer Meyer.

Meghan Markle obecna była na Women in Leadership in Nigeria, gdzie zaprezentowała się w czerwonej kreacji Orire. Długa suknia na cienkich ramiączkach wyglądała na niej rewelacyjnie. Z kolei podczas spotkania z młodzieżą na boisku do koszykówki Markle zestawiła długą spódnicę w paski z białą koszulą.

Podczas ostatniego dnia w Nigerii Meghan Markle wybrała aż dwie kreacje. Po meczu polo miała na sobie suknię typu halter. Bardzo podobną kreację miała w Nigerii w 1990 roku księżna Diana.

Z kolei podczas oficjalnej kolacji na cześć Sussexów w Abuji Meghan Markle wybrała dopasowaną białą sukienkę bez ramiączek. Na szyi Meghan pojawił się delikatny łańcuszek z diamentowym krzyżykiem, który należał kiedyś do Diany. Okazało się, że jest to prezent, który księżna Sussex dostała od swojego męża, księcia Harry’ego.

Meghan Markle w żółtej kreacji. Ta stylizacja zwiastuje kolejną ciążę?

Wielu internautów w żółtej kreacji Meghan Markle doszukuje się kolejnej ciąży gwiazdy. Plotki te podsyca fakt, że w dniu założenia charakterystycznej sukni w USA obchodzono Dzień Matki.

Warto wspomnieć, że żółta sukienka pochodziła z kolekcji Caroliny Herrery - model ma dla księżnej bardzo sentymentalne znacznie. Pierwszy raz aktorka miała ją na sobie podczas urodzin księcia Archiego w 2020 roku. Z kolei drugi raz założyła ją ogłaszając drugą ciążę z córką Lilibet w 2021 roku.

