Modowe koszmary i wielkie zachwyty na gali Złotych Globów. Kto wypadł najlepiej, a kto zaliczył wpadkę? Dużo zdjęć

Iwona Janczewska
Iwona Janczewska
2026-01-12 10:48

Czerwony dywan Złotych Globów 2026 znów przyciągnął uwagę fanów mody na całym świecie. W Beverly Hills nie zabrakło spektakularnych kreacji, odważnych eksperymentów i stylizacyjnych potknięć. Sprawdzamy, które gwiazdy zachwyciły, a które tym razem nie trafiły z wyborem.

Złote Globy 2026: moda na pierwszym planie

Choć gala Złotych Globów nagradza osiągnięcia filmowe i telewizyjne, dla wielu widzów równie ważne jak statuetki są stylizacje sław. Gwiazdy postawiły zarówno na sprawdzone fasony, jak i projekty, które miały szansę zapisać się w historii gali.

Wielkie zachwyty: stylizacje, które skradły show

Wśród najlepiej ubranych nie zabrakło gwiazd, które doskonale wiedzą, jak wykorzystać czerwony dywan. Klasyczne suknie w nowoczesnym wydaniu, dopracowane detale i perfekcyjnie dobrane dodatki sprawiły, że niektóre stylizacje od razu trafiły na listy najlepiej ubranych.

Projektanci chętnie sięgali po połysk, architektoniczne kroje i luksusowe tkaniny. Długie, lejące się suknie kontrastowały z wyrazistą biżuterią, a minimalistyczne garnitury udowodniły, że prostota wciąż potrafi robić ogromne wrażenie.

Wśród najlepiej ocenianych stylizacji często pojawiały się nazwiska gwiazd, które doskonale czują się na czerwonym dywanie. Ariana Grande i Cynthia Erivo, związane z głośną produkcją "Wicked: Na dobre", zwracały uwagę dopracowanymi, eleganckimi kreacjami, które idealnie wpisywały się w hollywoodzki klimat gali. Miley Cyrus postawiła na efektowną długą suknię Saint Laurent, która podkreśliła jej sceniczny styl, a Amal Clooney przyciągnęła uwagę w intensywnie czerwonej sukni w stylu vintage, łącząc klasykę z nowoczesnym szykiem.

Polecamy: "Perłowa" żona Clooneya skradła show. A inni? Nie zabrakło szokujących kreacji... Zwłaszcza panów!

Pozytywne komentarze zbierały także stylizacje Julii Roberts, Emmy Stone, Seleny Gomez, Elle Fanning i Jessie Buckley, które postawiły na klasykę w nowoczesnym wydaniu. Fani chwalili je za umiar, elegancję i konsekwencję w wizerunku.

Modowe wpadki? O tych stylizacjach lepiej zapomnieć

Jak na każdej dużej gali, także i tym razem nie obyło się bez kontrowersji. Część gwiazd zdecydowała się na bardzo odważne stylizacje, które podzieliły internautów. W sieci szybko pojawiły się komentarze, że niektóre kreacje były "zbyt teatralne", "przekombinowane" albo po prostu niedopasowane do okazji. Najczęściej wymienia się tutaj: Jennifer Lopez, Audrey Nuna, Chase Infiniti, Haley Kalil i Parker Posey. W pogniecionej kreacji pojawiła się natomiast Pamela Anderson.

Nie przegap: 56-letnia Jennifer Lopez w obcisłych legginsach i bluzie tak kusej, że odsłaniała biust. Gorętsza od kominka!

Tegoroczne Złote Globy wyraźnie pokazały podział: jedni postawili na bezpieczną klasykę, inni na modowe ryzyko. Długie suknie, stonowane kolory i proste kroje rywalizowały z ekstrawaganckimi formami i odważnymi detalami. Kto wygrał to modowe starcie? Obejrzyj zdjęcia w naszej galerii.

Super Express Google News
Złote Globy 2026
98 zdjęć
Synek Idy Nowakowskiej wystrojony jak ta lala. Paryski szyk na polskiej ulicy. Mamy zdjęcia
Quiz. Aktorka, piosenkarka czy modelka? My podajemy nazwisko, ty wybierasz zawód
Pytanie 1 z 13
Izabela Trojanowska
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ZŁOTE GLOBY