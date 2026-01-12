Modowe koszmary i wielkie zachwyty na gali Złotych Globów. Kto wypadł najlepiej, a kto zaliczył wpadkę? Dużo zdjęć

Złote Globy 2026: moda na pierwszym planie
Choć gala Złotych Globów nagradza osiągnięcia filmowe i telewizyjne, dla wielu widzów równie ważne jak statuetki są stylizacje sław. Gwiazdy postawiły zarówno na sprawdzone fasony, jak i projekty, które miały szansę zapisać się w historii gali.
Wielkie zachwyty: stylizacje, które skradły show
Wśród najlepiej ubranych nie zabrakło gwiazd, które doskonale wiedzą, jak wykorzystać czerwony dywan. Klasyczne suknie w nowoczesnym wydaniu, dopracowane detale i perfekcyjnie dobrane dodatki sprawiły, że niektóre stylizacje od razu trafiły na listy najlepiej ubranych.
Projektanci chętnie sięgali po połysk, architektoniczne kroje i luksusowe tkaniny. Długie, lejące się suknie kontrastowały z wyrazistą biżuterią, a minimalistyczne garnitury udowodniły, że prostota wciąż potrafi robić ogromne wrażenie.
Wśród najlepiej ocenianych stylizacji często pojawiały się nazwiska gwiazd, które doskonale czują się na czerwonym dywanie. Ariana Grande i Cynthia Erivo, związane z głośną produkcją "Wicked: Na dobre", zwracały uwagę dopracowanymi, eleganckimi kreacjami, które idealnie wpisywały się w hollywoodzki klimat gali. Miley Cyrus postawiła na efektowną długą suknię Saint Laurent, która podkreśliła jej sceniczny styl, a Amal Clooney przyciągnęła uwagę w intensywnie czerwonej sukni w stylu vintage, łącząc klasykę z nowoczesnym szykiem.
Polecamy: "Perłowa" żona Clooneya skradła show. A inni? Nie zabrakło szokujących kreacji... Zwłaszcza panów!
Pozytywne komentarze zbierały także stylizacje Julii Roberts, Emmy Stone, Seleny Gomez, Elle Fanning i Jessie Buckley, które postawiły na klasykę w nowoczesnym wydaniu. Fani chwalili je za umiar, elegancję i konsekwencję w wizerunku.
Modowe wpadki? O tych stylizacjach lepiej zapomnieć
Jak na każdej dużej gali, także i tym razem nie obyło się bez kontrowersji. Część gwiazd zdecydowała się na bardzo odważne stylizacje, które podzieliły internautów. W sieci szybko pojawiły się komentarze, że niektóre kreacje były "zbyt teatralne", "przekombinowane" albo po prostu niedopasowane do okazji. Najczęściej wymienia się tutaj: Jennifer Lopez, Audrey Nuna, Chase Infiniti, Haley Kalil i Parker Posey. W pogniecionej kreacji pojawiła się natomiast Pamela Anderson.
Nie przegap: 56-letnia Jennifer Lopez w obcisłych legginsach i bluzie tak kusej, że odsłaniała biust. Gorętsza od kominka!
Tegoroczne Złote Globy wyraźnie pokazały podział: jedni postawili na bezpieczną klasykę, inni na modowe ryzyko. Długie suknie, stonowane kolory i proste kroje rywalizowały z ekstrawaganckimi formami i odważnymi detalami. Kto wygrał to modowe starcie? Obejrzyj zdjęcia w naszej galerii.