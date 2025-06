"Perłowa" żona Clooneya skradła show. A inni? Nie zabrakło szokujących kreacji... Zwłaszcza panów!

Tłum gwiazd na rozdaniu nagród Tony Awards. Większość w czerwieni!

Wśród wielu pań królowała czerwień - w nawiązaniu do czerwonego dywanu. Wybrały ją między innymi triumfująca z nagrodami Nicole Scherzinger. Była wokalistka The Pussycat Dolls wygrała statuetkę dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej w musicalu za debiut na Broadwayu w musicalu "Sunset Boulevard". Nagrodę odebrała w długiej, bardzo obcisłej czerwonej sukni z cekinów bez ramiączek.

Czerwoną kreację wybrała także Brooke Shields, która jednak w czerwonej mini, z dość przaśną torebką prezentowała się znacznie mniej elegancko. Cynthia Erivo, która jako prowadząca galę Tony Awards 2025, pojawiała się na scenie najwięcej razy i zaprezentowała kilka kreacji, jedną z nich również miała czerwoną - z białym kołnierzem przypominającym dekonstrukcję męskiej koszuli.

Czerwoną sukienkę z gorsetem i wymyślnymi rękawami wybrała także Carrie Preston, która tego wieczoru wręczała jedną z nagród. Z kolei na czerwone koronki postawiła Rachel Sussman.

Tony Awards: Amal i George Clooney pokonali kryzys?

Jedną z najpiękniejszych kreacji wieczoru zaprezentowała Amal Clooney. Żona aktora miała na sobie przepiękną i misternie zdobioną, kremową kreację ze sznurami pereł od stóp do głów. Prawniczka pojawiła się u boku George'a Clooneya i chętnie pozowali razem, oboje cali w uśmiechach, prawdopodobnie chcąc uciąć plotki o rzekomym kryzysie w związku... Media od dawna spekulują, że między nimi dochodzi do spięć. Według Radar Online - chodzi o to, że George Clooney chce zamieszkać w Nowym Jorku i rozwijać karierę na Brodwayu, natomiast Amal chce zabrać dzieci do Europy, a konkretniej - do Prowansji.

- Amal jest u kresu sił. Nawet powiedziała George'owi, aby został w Nowym Jorku tak długo, jak zechce, a ona z dziećmi wróci do Europy. Relacje małżonków nigdy nie były tak napięte. Zmierzają w kierunku rozwodu za 500 mln dol

– ujawnił informator Radar Online.

Tony Awards: Najlepsze i najgorsze kreacje

Sarah Snook, gwiazda hitowego serialu "Sukcesja", urzekła jurorów swoją kreacją w sztuce "The Picture of Dorian Gray", gdzie wcieliła się w aż 26 postaci. Odbierała nagrodę w przepięknej, dopasowanej, kremowej kreacji. Szyk i elegancja!

Cole Escola zdobył statuetkę dla najlepszego aktora pierwszoplanowego w sztuce teatralnej za rolę w "Oh, Mary!" – historię Mary Todd Lincoln, jako aspirującej piosenkarki kabaretowej. Zagrał i napisał jeden z najlepszych musicali roku, a do tego kocha szokować - teraz nie było inaczej. Na gali prezentował się w przepięknej, srebrnej sukni z gorsetem i... z owłosioną klatą. Ale każdy, kto śledzi jego karierę wie, że Cole uwielbia "naginać" granice płci i tego, co jest kobiece, a co męskie.

Przepiękne kreacje domu Schiaparelli założyły prowadząca galę - Cynthia Erivo, która wybrała model z oryginalnym kołnierzem, oraz Sarah Paulson, w dekonstrukcji czarno-kremowej sukni balowej. Niesamowity projekt!

A wam kto podobał się najbardziej? Zdjęcia gwiazd znajdziecie w galerii pod tekstem!