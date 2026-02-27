"Mama na Obrotach" schudła aż 45 kilogramów. Influencerka ujawniła swoją wagę

Kim jest Klaudia Klimczyk? Kariera "Mamy na Obrotach"

Klaudia Klimczyk to niekwestionowana gwiazda mediów społecznościowych, która swoją popularność zbudowała na autentyczności i specyficznym poczuciu humoru. Jej materiały wideo, publikowane głównie na TikToku i Instagramie, w ironiczny sposób komentują trudy codzienności, organizację życia rodzinnego oraz godzenie obowiązków zawodowych z domowymi. Szczerość i bezpośredniość sprawiły, że jej profil na TikToku obserwuje już blisko pięć milionów osób, a na Instagramie zgromadziła pół miliona fanów. Internetowa twórczość okazała się przepustką do dalszej kariery. Obecnie Klimczyk z powodzeniem występuje na scenie stand-upowej, zdobywając uznanie publiczności podczas występów na żywo.

Ile waży Mama na Obrotach? Klaudia Klimczyk o swojej diecie

Choć działalność "Mamy na Obrotach" kojarzona jest głównie z rozrywką, w ostatnich miesiącach na pierwszy plan wysunęła się jej spektakularna przemiana wizerunkowa. Influencerka podjęła świadomą decyzję o walce o swoje zdrowie, całkowicie zmieniając dotychczasowy styl życia. Kluczem do sukcesu okazała się zmiana nawyków żywieniowych oraz wprowadzenie regularnej aktywności fizycznej. Efekty tej ciężkiej pracy są imponujące – w ciągu dwóch lat Klaudia Klimczyk zrzuciła aż 45 kilogramów. Celebrytka postanowiła nie ukrywać niczego przed swoimi obserwatorami, ujawniając zarówno wagę, od której zaczynała swoją drogę, jak i obecny wynik, który udało jej się osiągnąć.

Opublikowane informacje wywołały lawinę pozytywnych reakcji. Internauci błyskawicznie pospieszyli z wyrazami wsparcia, w licznych komentarzach gratulując jej ogromnej wytrwałości i determinacji w dążeniu do wyznaczonego celu.

