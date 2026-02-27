"Mama na Obrotach" schudła aż 45 kilogramów. Influencerka ujawniła swoją wagę


Klaudia Klimczyk, znana milionom internautów jako "Mama na Obrotach", podbiła sieć swoim humorem i dystansem do życia. Ostatnio jednak uwaga fanów skupia się na jej imponującej przemianie fizycznej. Influencerka przeszła długą drogę, tracąc dziesiątki kilogramów, a teraz postanowiła podzielić się szczegółami swojej walki o zdrowie i nową sylwetkę.

Kim jest Klaudia Klimczyk? Kariera "Mamy na Obrotach"

Klaudia Klimczyk to niekwestionowana gwiazda mediów społecznościowych, która swoją popularność zbudowała na autentyczności i specyficznym poczuciu humoru. Jej materiały wideo, publikowane głównie na TikToku i Instagramie, w ironiczny sposób komentują trudy codzienności, organizację życia rodzinnego oraz godzenie obowiązków zawodowych z domowymi. Szczerość i bezpośredniość sprawiły, że jej profil na TikToku obserwuje już blisko pięć milionów osób, a na Instagramie zgromadziła pół miliona fanów. Internetowa twórczość okazała się przepustką do dalszej kariery. Obecnie Klimczyk z powodzeniem występuje na scenie stand-upowej, zdobywając uznanie publiczności podczas występów na żywo.

Ile waży Mama na Obrotach? Klaudia Klimczyk o swojej diecie

Choć działalność "Mamy na Obrotach" kojarzona jest głównie z rozrywką, w ostatnich miesiącach na pierwszy plan wysunęła się jej spektakularna przemiana wizerunkowa. Influencerka podjęła świadomą decyzję o walce o swoje zdrowie, całkowicie zmieniając dotychczasowy styl życia. Kluczem do sukcesu okazała się zmiana nawyków żywieniowych oraz wprowadzenie regularnej aktywności fizycznej. Efekty tej ciężkiej pracy są imponujące – w ciągu dwóch lat Klaudia Klimczyk zrzuciła aż 45 kilogramów. Celebrytka postanowiła nie ukrywać niczego przed swoimi obserwatorami, ujawniając zarówno wagę, od której zaczynała swoją drogę, jak i obecny wynik, który udało jej się osiągnąć.

Opublikowane informacje wywołały lawinę pozytywnych reakcji. Internauci błyskawicznie pospieszyli z wyrazami wsparcia, w licznych komentarzach gratulując jej ogromnej wytrwałości i determinacji w dążeniu do wyznaczonego celu.

