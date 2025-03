Zenek Martyniuk chce się odchudzić. Ale mu się nie udaje! Zdradził, co je. Lista grzechów jest długa

Zenek Martyniuk pozazdrościł swojej pięknej małżonce? Danuta Martyniuk jakiś czas temu mocno schudła i teraz prezentuje zgrabną, smukłą sylwetkę. Żona gwiazdora disco-polo wygląda kwitnąco! Teraz przyszła kolej na Zenka? Okazuje się, że artysta też chciałby odrobinę wysmuklić sylwetkę, ale nie ma lekko, bo lubi sobie dobrze zjeść, a uprawianie sportu nie jest jego ulubionym sposobem na spędzanie wolnego czasu.

Ale wygląda jednak na to, że Zenon wziął się za siebie i już widać pierwsze efekty!

Na instagramowym profilu Zenka Martyniuka nie brakuje nagrań, na których widać piosenkarza disco-polo w pełnej krasie. Ostatnio Martyniuk wygląda jakby smuklej, choć na najnowszym filmiku (znajdziecie go niżej) pozuje z istną bombą kaloryczną w postaci ogromnej czekolady dubajskiej.

W tej chwili ważę w okolicach 85-86 kg, chciałbym schudnąć do 80 kg, ale ciężko jakoś - zdradził niedawno Plotkowi.

Martyniuk wzoruje się na odchudzonej żonie i stara się zdrowo jeść. Dba o składniki, stawiając na owoce i warzywa, zmniejsza porcje... Ale ma swoje grzeszki, które obracają całe starania wniwecz.

Malutkimi kroczkami zbliża się wiosna, więc miksuję owoce i warzywa - począwszy od szpinaku, po banany, cytrynę, limonkę, kiwi. Słowem wszystko, co mam pod ręką. Ale jem też dużo słodyczy, czasem zjem też goloneczkę - wyznał 55-latek.

Zenek ma dość nieregularny tryb życia, a więc i odżywiania, wszystko ze względu na specyficzną pracę, która wymaga częstych podróży. Trudno jest trzymać się ściśle ustalonego planu żywienia, gdy tu nagrywa się kolejny odcinek show "Disco Star", a gdzie indziej daje koncert.

Jem wszystko, co mi do ręki wpadnie, dużo też w nocy podróżuję. Jak jadę na koncert albo z niego wracam, to zjem czasem na trasie hot-doga. Ale lubię też jeść dużo zup. Zupa jest numerem jeden dla mnie. Drugiego dania może nie być. (...) Mniej pieczywka, ale ciepłą, chrupiąca bułeczkę też zjem - przyznał Martyniuk Plotkowi.