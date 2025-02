Ekstremalnie szczupła Danuta Martyniuk! Aż trudno ją rozpoznać. Nowe nagranie zadziwia

Danuta Martyniuk, co pojawi się na nowych zdjęciach czy nagraniach, to wywołuje zdziwienie. Żona króla disco polo wciąż się zmienia. A to rozjaśnia włosy, a to gubi kilogramy. Ostatnio do sieci trafił krótki filmik z jej udziałem, a my znów musimy przetrzeć oczy, bo Danusia wygląda jeszcze szczuplej niż niedawno. Zobaczcie sami! Na dodatek okazuje się, że Danuta wystąpi w programie TVN7.