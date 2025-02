Zenek Martyniuk ma 6-letnią wnuczkę! Już planuje urodzinową imprezę. Wszystko zdradził. A co z Danielem?

Zenek Martyniuk ciężko pracuje, by utrzymać rodzinę, ale choć jest w rozjazdach, wciąż myśli o najbliższych. A ponieważ wielkimi krokami zbliżają się urodziny jego jedynej, ukochanej wnuczki, dziadek razem z babcią postanowili sprawić dziewczynce wymarzony prezent.

Już wiadomo, że Martyniukowie wybiorą się na urodzinową imprezę do 6-latki i jej mamy. Z pierwszą żoną Daniela bywali w konflikcie, jednak teraz wydają się doskonale porozumiewać.

Co ich wnuczka dostanie w prezencie? Zenek wszystko zdradził.

Laura, córka Daniela Martyniuka i jego pierwszej małżonki Eweliny, na co dzień mieszka z mamą. Ale dziadkowie odwiedzają dziewczynkę, a poza tym utrzymują z nią kontakt przez internet i telefon. Wnusia jest już na tyle duża, że sama potrafi zadzwonić do dziadka, którego ze względu na koncertowanie często nie ma w domu. Zachowania dziewczynki, jej przywiązanie i oddanie, bardzo cieszą Zenka.

Potrafi zadzwonić trzy razy dziennie i mówi "cześć dziadzia". Ma nawet własnego laptopa i opowiada co u niej słuchać i czego się nauczyła. O konikach też mówi, które uwielbia i ma własnego kucyka. Jestem pod wrażeniem jej różnych talentów i bardzo często się wzruszam - mówił Zenek Faktowi.

Niedawno Danuta Martyniuk zabrała Laurę na narty. Okazuje się, że sport to pasja 6-latki.

Laurka miała kilka lekcji z instruktorem i już widziałem jak świetnie zasuwa na nartach. Ona jest bardzo zdolnym i rezolutnym dzieckiem. Laura od małego lubi aktywność fizyczną i świetnie sobie radzi. Więc jak zapytaliśmy, co chcesz Laura dostać na urodziny, to ona bez wahania powiedziała, że łyżwy, więc jej kupiliśmy. Oprócz tego dostanie od dziadków jeszcze kilka drobiazgów i 12 lutego jedziemy do naszej kochanej wnuczki - cieszył się dumny dziadek.