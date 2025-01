Zenek Martyniuk po raz pierwszy powiedział TO o synu. Krótko i na temat

Nie żyje Alicja Bobrowska. "Piękna, mądra i silna do ostatnich chwil swojego pełnego i bardzo bogatego życia"

Zenek Martyniuk, lider zespołu Akcent jest królem nutem disco polo. To on wyśpiewał wielkie hity: „Przez twe oczy zielone”, „Przekorny los”, zaśpiewał ze Sławomirem letni przebój "Tańcz", w którym wystąpiły żony obu wokalistów. Zenek miał także swój czas podczas „Sylwestrowej Mocy Przebojów” Polsatu w Toruniu. I tak, jak pięknie toczy się kariera Martyniuka, sprawy z jego synem Danielem są skomplikowane. Teraz Zenek Martyniuk po raz pierwszy powiedział o swoim synu coś, co może wszystko odmienić.

We wtorek 14 stycznia 2025 roku Zenek Martyniuk wystąpił „Dzień dobry TVN”, gdzie mówił o swoich planach artystycznych, ale oczywiście padły też pytania o rodzinę.

Afera Daniela Martyniuka

Tu warto przypomnieć, że Daniel Martyniuk uruchomił ostatnio taką aferę, że jego ,matka Danuta nie wytrzymała i publicznie zbeształa syna. Żona Zenka stanęła w jego obronie, bo syn zaatakował go brutalnie na Instagramie. Na reakcję Danuty odpowiedziała równie mocno małżonka Daniela, Faustyna, która w dodatku okazała się być w stanie błogosławionym. Huczało przez kilka tygodni!

Zenek Martyniuk nie włączył się w tę publiczną awanturę i jak się w końcu wypowiedział, to oszczędnie i z klasą. Teraz poszedł o krok dalej. Czy po takich słowach, zazdrosny o ojca Daniel się uspokoi? Czy młody Martyniuk zrozumie, że Zenek go po prostu kocha?

Zenek Martyniuk: "To dobry chłopak"

Ja jestem człowiek spokojny. Mówię swojemu synowi, że to dobry chłopak, dobry człowiek, fajny syn. Czasami jak wypije dwa piwa za dużo, to jest wybuchowy i od razu wstawia na Instagram. Takie rzeczy się dzieją w milionach polskich domów, tylko tego nie widać.

Na razie reakcja Daniela na słowa ojca w śniadaniówce TVN nie jest znana. Ostatnio pojawiły się kolejne plotki, że między nim a Faustyną coś się popsuło. W odpowiedzi Daniel Martyniuk wrzucił na swój profil na Instagramie urocze zdjęcie z przytuloną żoną. Na Instastory syna gwiazdora można znaleźć nagranie znad spokojnego, pięknego morza.

