Tak kształtuje się poparcie Mentzena. Dotarliśmy do szczegółów. Wszystko widać, jak na dłoni!

Wybory prezydenckie 2025 zapewne nie rozstrzygną się w czasie pierwszej tury (18 maja). Bardzo wiele sondaży i analiz wskazuje, że dojdzie do drugiej tury (zaplanowana jest ona na 1 czerwca).

W sondażu Instytutu Badań Pollster, przeprowadzonym dla "Super Expressu" z początku marca doszło do przetasowania na szczytach badania. Co prawda lider pozostał bez zmian i był nim Rafał Trzaskowski, kandydat Koalicji Obywatelskiej, ale na drugie miejsce wskoczył wówczas Sławomir Mentzen reprezentujący Konfederację, który o włos wyprzedził Karola Nawrockiego, popieranego przez Prawo i Sprawiedliwość. We wspomnianym sondażu prezydenckim z marca Mentzen uzyskał 22 proc. poparcia, a Nawrocki 21 proc. - Poważne ostrzeżenie dla sztabu Nawrockiego. Jeżeli taki wynik by się utrzymał to byłaby wręcz katastrofa dla Prawa i Sprawiedliwości - twierdził wówczas w rozmowie z "SE" politolog profesor Bartłomiej Biskup.

Jednak już w najnowszym sondażu z początku kwietnia Sławomir Mentzen znów uplasował się na trzeciej pozycji z wynikiem 19 proc., zaś Karol Nawrocki uzyskał 23 proc. poparcia.

Słowa Mentzena wywołały burzę. Zaszkodziły mu w sondażach?

Przypomnijmy, że Mentzen w jednym z wywiadów powiedział: - Nie wolno zabijać niewinnych dzieci, nawet jeżeli to dziecko wiąże się z jakąś nieprzyjemnością. Te słowa wywołały burzę, głośno było też o wypowiedzi kandydata na temat tego, że studia w Polsce powinny być płatne. I zdaniem ekspertów na spadek poparcia kandydata Konfederacji mogły mieć wpływ jego ostatnie wypowiedzi, np. te dotyczące aborcji i gwałtu.

- Mentzen jednak nie może zapominać o tym, że – tego typu wydarzenia, jakie miały miejsce ostatnio – jego słowa o płatnych studiach czy aborcji mogą wywrócić te sondaże i spowodować, że nie wejdzie do drugiej tury – mówił politolog, dr Bartłomiej Machnik z UKSW. A dr hab. Wawrzyniec Konarski z AFiB Vistula dodał:

Mam wrażenie, że taka dezynwoltura słowna, jaką zastosował Sławomir Mentzen po prostu w dużym stopniu skompromitowała go w oczach wielu osób, również tych kobiet, które niezależnie od jego takiego bardzo „samczego” podejścia do spraw kobiecych, uważały go do tej pory za osobę, która coś może zmienić.

Tak kształtowało się poparcie Mentzena. Wyniki pokazują prawdę

Instytut Badań Pollster sprawdził konkretnie to, jak kształtowało się poparcie głosujących na Sławomira Mentzena w sondażach z marca i kwietnia, z podziałem na płeć i grupy wiekowe. Jak wygląda to konkretnie?

Marzec 2025:

Kobiety wiek 18-24: 13 proc.

Mężczyzna wiek 18-24: 58 proc.

Kobieta wiek 25-44: 36 proc.

Mężczyznawiek 25-44: 41 proc.

Kobieta wiek 45+: 10 proc.

Mężczyzna wiek 45+: 10 proc.

Kwiecień 2025:

Kobiety wiek 18-24: 15 proc.

Mężczyzna wiek 18-24: 53 proc.

Kobieta wiek 25-44: 29 proc.

Mężczyzna wiek 25-44: 42 proc.

Kobieta wiek 45+: 5 proc.

Mężczyzna wiek 45+ 9 proc.

