Michał Wiśniewski wraz z zespołem "Ich Troje" dwukrotnie starał się podbić europejską publiczność. W 2003 roku TVP pierwszy raz zorganizowała publiczne eliminacje do 48. konkursu Eurowizji. Preselekcje wygrał zespół "Ich Troje". To właśnie wtedy w Rydze zaprezentowali utwór "Keine Grenzen – Żadnych granic". Piosenka została wykonana w języku polskim, niemieckim oraz rosyjskim. Utwór bardzo spodobał się publiczności. Zespół zajął wtedy 7. miejsce, co było drugą najwyższą pozycją Polski na Eurowizji. Edyta Górniak ze swoim ikonicznym występem zajęła 2. miejscem w 1994 roku.

Michał Wiśniewski na eliminacjach do Eurowizji 2025 dał niezapomniany popis

Podczas eliminacji do Eurowizji 2025 pojawił się Michał Wiśniewski. Gwiazdor zaprezentował swój kultowy utwór "Keine Grenzen - Żadnych granic". Wywołał tym ogromne poruszenie wśród zgromadzonych gości. W trakcie występu towarzyszyła mu inna artystka - Martyna Majchrzak, która od jakiegoś czasu koncertuje z artystą. Ich wykonanie było rewelacyjne i doczekało się ogromnych braw.

Finaliści polskich preselekcji do Eurowizji 2025 - cała lista

Władze TVP ogłosiły już nazwiska kandydatów, na których będzie można głosować już 14 lutego 2025 roku. To oni zawalczą o wyjazd do Bazylei oraz możliwość zaprezentowania swojej muzyki widowni z całej Europy:

Chrust, "Tempo"

Dominik Dudek, "Hold the light"

Marien, "Can't hide"

Daria Marx, "Let it burn"

Sonia Maselik, "Rumours"

Janusz Radek, "In Cosmoc Mist"

Swada x Niczos, "Lusterka"

Justyna Steczkowska, "Gaja"

Kuba Szmajkowski, "Pray"

Tynsky, "Miracle"

