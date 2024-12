Michał Wiśniewski to jeden z bardziej znanych polskich artystów. Gwiazdor od lat obecny jest w branży muzycznej. Mimo zmieniających się czasów są chętni, aby chodzić na jego koncerty czy słuchać starych i nowych przebojów. Znany muzyk wypowiedział się niedawno w temacie emerytur, jakie dostają gwiazdy. Muzyk wyjawił też, jak to u niego wygląda. Jest czego zazdrościć?

Michał Wiśniewski jakiś czas temu w rozmowie z portalem plejada.pl wyjawił, jaką wysokość emerytury mu wyliczono. Mimo niskich świadczeń przyznał, że nie zamierza narzekać.

Dopóki nasze pieniądze będą przerzucane z worka do worka, to jakieś ochłapy do nas trafią. Natomiast jakie ja mam szanse na emeryturę? Pomijam oczywiście fakt, że wyliczono mi około 200 zł miesięcznie. (...) Każdy z nas ma szansę na to, żeby zadbać o swoją przyszłość. Jestem tego najlepszym przykładem. Zarobiłem 40 milionów i gdybym dbał o te pieniądze, to miałbym je do dzisiaj, pewnie ze sporym procentem - powiedział w trakcie wywiadu.

Temat emerytur postanowił kontynuować na swoim instagramowym koncie. Wiśniewski nie gryzł się w język.

Trochę będzie niegrzecznie przez moment. Skąd to pie****nie w koło, że my narzekamy jako artyści na emerytury? Nie płacimy składek, więc nie ma emerytur! Ja nigdy czegoś takiego w życiu nie powiedziałem i nie skarżyłem się na to, że będę miał niską emeryturę. W życiu! Każdy z moich kolegów artystów, który będzie się skarżył na tę emeryturę, no jest po prostu głupkiem i frajerem. No bo przecież wie, że nie płacił. Ale takich nie ma! No generalnie raczej takich nie ma. To wyszukuje się po to, żeby była klikalność - mówił na Instagramie.