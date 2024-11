Tak wygląda mama Michała Wiśniewskiego po trzeciej chemii. Poruszające wyznanie syna

Michał Wiśniewski dzieciństwo i relacje z matką

Michał Wiśniewski robi wszystko, by zapewnić swoim dzieciom jak najlepsze dzieciństwo. Sam niestety takiego szczęścia nie miał. Gwiazdor Ich Troje dwa razy był w domu dziecka i czterokrotnie trafiał do rodziny zastępczej. Długo mieszkał w Niemczech. Zresztą do dziś ma obywatelstwo tego kraju. - Moja rodzina nie tyle była rozbita, co nie istniała - stwierdził gorzko na łamach magazynu "Viva" w 2001 roku. Z kolei jego mama w rozmowie z "Faktem" ze smutkiem powiedziała, że ominęło ją całe dzieciństwo Michała. - Straciłam je. Tego nie da się cofnąć - podkreśliła. W dorosłym życiu jednak wokalista Ich Troje zbliżył się do mamy. Bardzo pomógł jej w walce z alkoholizmem.

Michał miał prawo być na mnie zły czy nawet wściekły, a mimo to chciał mi pomóc. Kiedy tak strasznie piłam, on spotkał się z braćmi i postanowił oddać mnie na terapię. Byłam w złym stanie. Wiedziałam, co on chce zrobić, ale wtedy byłam gotowa obiecać wszystko, byle tylko mieć święty spokój. To rodzinne spotkanie zaważyło na wszystkim i w Dzień Matki 2004 roku pojechałam na terapię. Zaczęła się walka.

- wspominała Grażyna Wiśniewska w 2020 roku. Zaznaczyła, że gdyby nie jej syn, to mogłaby już nie żyć. - Jestem bardzo szczęśliwa, że nie piję, okazuje się, że bez wódki można żyć - dodała.

Mama Michała Wiśniewskiego zachorowała na nowotwór. Tak wygląda po trzeciej dawce chemii

Niestety kobietę dopadły poważne problemy ze zdrowiem. Zachorowała na nowotwór. Wdrożone zostało leczenie. Artysta w sierpniu w rozmowie z Pomponikiem zdradził, że mama jest "ponaprawiana", ale "degraduje się sama", bo ciągle pali papierosy. Mamy nadzieję, że i tego nałogu się pozbędzie. Michał Wiśniewski właśnie opublikował wpis na Instagramie, do którego dołączył swoje zdjęcie z mamą i z perukarzem, któremu podziękował za dopasowanie fryzury dla pani Grażyny. Kolejny raz wokalista Ich Troje okazał matce wielkie serce.

Zawsze naprzód - nigdy wstecz. Trzecia chemia, pierwsza peruka, ona jedyna. Przeszliśmy tyle, przejdziemy i przez to! Dzięki Kajetan Góra

- napisał Michał Wiśniewski. Pod galerią prezentujemy zdjęcie, na którym widać, jak mama wokalisty Ich Troje wygląda po przyjęciu trzeciej dawki chemii.

Tak zmieniała się mama Michała Wiśniewskiego