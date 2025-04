Obecnie Piotr Cyrwus współpracuje z TVP przy nowym talk-show Tomasza Sekielskiego – „Sekielski wieczorową porą”. Program ma być połączeniem wywiadów, luźnej atmosfery i nieoczywistych gości. A Cyrwus? Zaskakująco nie zasiada przy stole prowadzącego, tylko… wita gości. Z elegancją, dystansem i humorem – ale dla internautów to wystarczyło.

Internet nie wybacza. Piotr Cyrwus okrzyknięty „Wodzianką 2.0”

Wystarczył jeden odcinek, a w sieci zawrzało. „Czy to nowa Wodzianka?”, „Rysiek, co ty robisz?”, „Czekam aż przyniesie szklankę w sukience” – piszą użytkownicy na X i TikToku. Porównania do kultowej postaci z programu Kuby Wojewódzkiego są nieuniknione, choć rola Piotra Cyrwusa jest nieporównywalnie poważniejsza. Ma być swego rodzaju „gospodarzem drugiego planu” – i sam zdaje się traktować to z dużym dystansem.

Aktor z misją i konkretnym dorobkiem

Wbrew popkulturowej łatce, Piotr Cyrwus to aktor o solidnych fundamentach. Przez lata związany był z prestiżowymi teatrami – od Teatru Starego w Krakowie, po warszawskie sceny dramatyczne. Ma na koncie role w uznanych filmach i serialach, a także regularnie angażuje się w kampanie społeczne. Jedna z nich „Mafia dla Psa”, zainicjowana w 2012 roku przez Fundację Przytul Psa, stała się viralem w mediach społecznościowych.

W spocie promującym akcję Cyrwus wcielił się w rolę bezwzględnego mafiosa, który w dosadnych słowach opowiada, jak należy traktować psy. Film, utrzymany w konwencji kina gangsterskiego, szybko zyskał popularność w internecie, osiągając ponad milion trzysta tysięcy wyświetleń w ciągu trzech dni od premiery. Dzięki kampanii zebrano ponad 60 tys. zł na rzecz Fundacji Przytul Psa.

Cyrwus to nie tylko Rysiek z "Klanu".

Choć ma na koncie dziesiątki ról – od dramatycznych po komediowe – los jakoś szczególnie upodobał sobie obsadzanie Cyrwusa w postaciach, które wchodzą w popkulturowy kanon na lata. Najpierw Rysiek Lubicz, teraz „pan od wody” – fani nie dają mu odpocząć od memów i etykietek. A sam aktor? Jak zwykle z klasą – śmieje się razem z widzami i robi swoje. I może właśnie dlatego wciąż jest tak bardzo lubiany. Cyrwus ma dystans, który niektórym celebrytom można by tylko życzyć.

