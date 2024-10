Stracili dorobek życia!

O zarobkach celebrytów krążą legendy. Niedowiarkowie twierdzą, iż niemożliwe jest, że aktorka czy średnio utalentowany piosenkarz są w stanie zarobić w ciągu roku nawet kilka milionów złotych. A jednak! Nie dość, że zarabiają miliony, to w głupi sposób potrafią je stracić. Rekordzistą jest Michał Wiśniewski, który na hulaszczy styl życia wydał aż 40 mln złotych. Ale nie tylko on stracił cały swój majątek.

Violetta Villas miała być światową diwą. W latach 70. na jej występy w Las Vegas ściągały tłumy. Nazywano ją prawdziwą sensacją. Tym trudniej patrzy się na to, jak wyglądały ostatnie lata życia gwiazdy...

Zobacz też: Gwiazdy internetu zarabiają FORTUNĘ. Ile trzeba im zapłacić za post na Insta? [GWIAZDY BEZ MASKI]

Oddała cały majątek, później głodowała

W 2005 roku Violetta Villas trafiła do szpitala psychiatrycznego. To zaraz po wyjściu z placówki miała przepisać cały swój majątek gosposi Elżbiecie B. W testamencie uwzględniono także prawa autorskie do utworów wokalistki i pamiątki po niej. Wszystko wyceniane na 600 tys. zł. Szybko pojawiły się podejrzenia, że kobieta nieprawidłowo opiekuje się artystką, która zmarła odizolowana od ludzi, w samotności i ubóstwie. Jej organizm był wygłodzony. Za fizyczne i psychiczne znęcanie się nad gwiazdą Elżbieta B. trafiła do więzienia. Po kilku latach batalii sądowej synowi Villas, Krzysztofowi Gospodarkowi, udało się unieważnić testament. Niestety, na straty poszedł dom gwiazdy w Lewinie Kłodzkim, który z roku na rok popada w coraz większą ruinę, bo rodzina diwy nie ma pieniędzy na jego naprawę.

Zobacz też: Wstrząsające szczegóły z życia Violetty Villas. Uzależnienie od alkoholu i leków zniszczyło karierę diwy

Wiśniewski stracił 40 mln zł!

Michał Wiśniewski, który prywatnie przyjaźnił się z Violettą Villas, próbował jej pomóc. Sam jednak też stracił wszystko, co miał. Na początku lat 2000 był królem polskiego show-biznesu. Płyty zespołu Ich Troje sprzedawały się jak świeże bułeczki, a telewizja TVN codziennie relacjonowała jego życie w pierwszym w Polsce reality show z udziałem gwiazdy. Marta Wiśniewska, czyli Mandaryna, była żona Wiśni, wyznała ostatnio, jak wyglądało ich życie.

- Wykupowaliśmy pół sklepu, zupełnie niepotrzebnych rzeczy. Szliśmy na ilość. Nie jeden samochód, tylko trzy. Nie jedna sukienka, tylko dziesięć. Michał chciał samolot? Kupił sobie samolot. Kupiliśmy dom, w którym nawet nie wiem, ile było metrów, ale myślę, że 700 m kw - ujawniła Mandaryna.

Kilka lat później królewskie życie skończyło się bankructwem, które musiał ogłosić Michał. Sam wyznał, że przehulał majątek wysokości 40 mln zł. Dziś stara się odpracować straty. Na szczęście zespół Ich Troje znów cieszy się popularnością. Mandaryna zaś żyje oszczędnie.

- Na szczęście rodzice dali mi takie fundamenty, że wiedziałam, że jeśli to wszystko zniknie, to ja nie umrę. W życiu musisz sobie poradzić zawsze. To powtarzam zawsze moim dzieciom - nieważne są złote klamki w domu. Ważne jest, ile masz w sercu, czy jesteś szczęśliwy i czy masz ludzi wokół siebie, którzy cię wspierają i kochają. To jest najważniejsze - opowiedziała ostatnio.

Zobacz też: Mandaryna ujawniła, na co naprawdę Wiśniewski przepuścił 40 mln złotych. Aż złapaliśmy się za głowę

Nietrafione inwestycje Szapołowskiej i Fraszyńskiej

Inne gwiazdy nie żyły tak hulaszczo jak Wiśniewski. Wręcz przeciwnie - chciały pomnożyć swój majątek, inwestując pieniądze w biznesy. Niestety, te okazały się niewypałami. Inni wprost zostali oszukani!

Grażyna Szapołowska przeszło 20 lat temu postanowiła zostać producentką kremów do twarzy. Sądziła, że swoim nazwiskiem i urodą zachęci do kupna kosmetyków niejedną z pań. Niestety, okazała się to bardziej niż chybiona inwestycja. Na interesie "Szapcia" miała stracić aż 4 mln złotych.

Inne aktorki postanowiły zainwestować w nowoczesne dzieła sztuki. O wielkim oszustwie, do którego doszło, głośno powiedziała jedynie Jolanta Fraszyńska. Proceder Galerii New Form sprowadzał się do namawiania biznesmenów i celebrytów do kupowania dzieł sztuki, które po około pół roku mieli odsprzedać ze sporym zyskiem. Jednak nic takiego się nie wydarzyło. Firma miała zyskać w ten sposób nawet 300 mln zł. Sprawą nadal zajmuje się białostocka prokuratura. - Z utęsknieniem czekam na zwrot pieniędzy, włożyłam w to wszystkie oszczędności. Były przeznaczone na mieszkanie dla córki. Jestem pokrzywdzoną klientką, tak jak kilku innych aktorów i celebrytów - powiedziała Fraszyńska tygodnikowi "Sieci".

W sztukę miała zainwestować też aktorka Grażyna Wolszczak.

Norbi przegrał wszystko w kasynie

Norbi wylansował tak naprawdę tylko jeden hit - "Kobiety są gorące". A mimo to zbił na tym kokosy. Niestety, gwiazdora sceny pogrążyło uzależnienie od hazardu. W niedawnym wywiadzie wprost wyznał, ile pieniędzy przegrał w kasynie. - 400 do 500 tys. zł. rocznie. Przez dziesięć lat to jest kawał grosza, jakby nie patrzeć - powiedział u Żurnalisty. - Wszystko jest OK, fajnie, gramy, nie ma długów, nie ma kredytów. No, ale można było sobie kupić mieszkanie, jedno, drugie, trzecie, piąte. Ale to się nie stało. I to jest ten "gul" w tej chwili - bije się dziś w pierś.

Może uda im się jeszcze kiedyś odrobić te ogromne finansowe straty...

Grażyna Szapołowska gra premierę teatralną „Wisławie-Grażyna” po zaledwie pięciu próbach! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.