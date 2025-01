Tego Danusi Martyniuk robić nie wolno. Zdradza: "Zenek wtedy na mnie krzyczy"

Internautka nie zostawiła suchej nitki na Viki Gabor. "Po co te wąsy dorysowane?"

Łzy napływają do oczu

Autor:

Zenek Martyniuk ma szczęście. Całe lata temu udało mu się poznać kobietę, w której zakochał się po uszy. Był ślub, były narodziny syna, w końcu przyszła też ogromna sława. Ale sukces nie zmienił małżonków, a jedynie stan ich konta i ilość markowych ubrań. Martyniukowie wydają się parą, która pójdzie za sobą w ogień, ale jest jedna rzecz, od której Zenon stara się trzymać Danutę z daleka.

Zobacz także: Miała tylko 22 lata, była drobniutką panną młodą. A Zenek? Nie do poznania!

Martyniukowie to zgrana para. I to od 36 lat

Danuta Martyniuk wyszła za swojego ukochanego Zenka w lutym 1989 r. Zakochani pobrali się w kościele, gdzie przysięgli sobie miłość do grobowej deski. Niedługo później na świecie pojawił się jedyny syn pary. Wkrótce kariera Martyniuka zaczęła rozkwitać, zespół Akcent poznali wszyscy Polacy.

Po latach i kariera Zenka ma się dobrze, i jego małżeństwo. Piosenkarz disco polo w ostatnią rocznicę ślubu nagrał nawet klip z żoną. Wspólnie pojawili się w wideo do utworu "Będę zawsze tam, gdzie ty", pokazując, jak bardzo się kochają.

Zobacz także: Daniel Martyniuk zrobił czystkę, a internauci szybko zauważyli coś niepokojącego. Syn Zenka musiał zareagować

Zenek zakazuje ukochanej tylko jednego. Ma swoje powody

Teraz wyszło na jaw, że Zenek Martyniuk stara się trzymać Danutę z daleka od jednego - komentarzy na ich temat, od których aż roi się w sieci. Rodzina często jest na językach głównie ze względu na wybuchowy charakter jedynego syna. Daniel Martyniuk jest aktywny w sieci, bywa, że publikuje nagrania, które wywołują sensację. Nie tak dawno w niepochlebnych słowach wypowiadał się o ojcu, rozgrzewając tym samym internet do czerwoności.

Zobacz także: Danuta Martyniuk w szalenie kusej mini! Ale nogi, ale fryzura! Żona Zenka pokazała fotki od fryzjera

Martyniuk robi, co może, aby komentarze dotyczące czułych kwestii nie trafiały do Danusi. Dba o żonę, a przecież komentujący mogą napisać absolutnie wszystko, co odbija się na kondycji żony Zenka.

Zobacz także: Jest ogień! Danuta Martyniuk odsłoniła i dekolt, i nogi. Nie wiadomo było, gdzie podziać wzrok

Niestety czasami czytam komentarze na nasz temat i bardzo to przeżywam, zdarzało mi się nawet kilka razy popłakać. Zenek na mnie wtedy krzyczy i zakazuje czytania, bo on tego nie robi. Muszę się więc z tego śmiać, choć czasami trudno - zdradziła Danuta Martyniuk "Faktowi".

Zobacz także: Nasze babcie kusicielki. Danuta Martyniuk, Paulina Smaszcz, Magda Gessler - one niczego się nie wstydzą

I dodała:

Tym, co hejtują, powiem jedno. Niech nie urażają człowieka, bo nie wiedzą, jaka jestem, nie są moimi przyjaciółmi ani znajomymi. Nie wiedzą, jaki mam charakter, nie zastanowią się, że i ja mam swoje problemy, a oni mi jeszcze dokładają.

Zobacz także: Odmłodzona Danuta Martyniuk wywija na parkiecie jak nastolatka! Wpadła w ramiona słynnego aktora

Zobacz więcej zdjęć. Danuta Martyniuk w króciutkiej spódniczce i z nową fryzurą. Zenek musi być zachwycony!

Mówią na nich "srebrne lisy"! Słynni dziadkowie świętują. Kurzajewski, Martyniuk, Chajzer i inni Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.