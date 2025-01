Nasze babcie kusicielki. Danuta Martyniuk, Paulina Smaszcz, Magda Gessler - one niczego się nie wstydzą

Kasia Sawczuk gra z Monicą Bellucci! I to w jakich scenach! Niewiele zostaje dla wyobraźni

Te babcie kuszą urodą! To nie tylko Szapołowska

Bycie babcią nie oznacza rezygnacji z życia kobiety spełnionej. Wręcz przeciwnie, nasze gwiazdy promują pogląd, iż kobieta w każdym wieku może być piękna, atrakcyjna i kusząca. W naszej galerii zdjęć zobaczysz, jak one to robią!

Danuta Martyniuk dała przykład

Dopiero co 57-letnia Danuta Martyniuk rozgrzała internet do czerwoności swoją metamorfozą. Żona Zenka pokazała dekolt i odsłoniła piękne nogi. I choć Martyniukowa od kilku lat cieszy się życiem babci ukochanej wnusi, nie rezygnuje z pełni życia coraz piękniejszej kobiety. Danuta przyznała się także do operacji plastycznych i jest z tego bardzo zadowolona.

W "Tańcu z Gwiazdami" 64-letnia Majka Jeżowska wprost nazwała się "seksi babcią", a jej frywolne tańce z Michałem Danilczukiem zaprowadziły ją aż do półfinału. Wokalistka ma jasny przekaz: uroda, miłość i energia nie mają wieku. Jej zdaniem trzeba o siebie dbać i niczego się nie wstydzić!

Szapołowska dopiero pokaże, co potrafi!

W tym samym tanecznym show Polsatu wiosną 2025 roku prawie na pewno wystąpi inna polska gwiazda nie tylko PRL. Grażyna Szapołowska, niedościgniona piękność, do której wzdychały miliony ma już 71 lat i nie boi się nowych wyzwań. Aktorka chętnie prezentuje swoje wdzięki na odważnych zdjęciach. Faktycznie, nogi ma do samego nieba i figurę modelki! Trzeba przyznać, że granica wieku urodziwych i pełnych energii pań wciąż przesuwa się w górę. Grażyna Szapołowska ustanawia przekroczenie nowej granicy.

Beata Kozidrak od 2 miesięcy niestety nie występuje, bo zmaga się z poważną chorobą. Fani jednak nie tracą nadziei, że gwiazda pokona choróbsko i wróci na scenę. 64-letnia Beata Kozidrak za każdym razem potrafiła rozgrzać scenę i tłumnie zebraną publicznośc do czerwoności. Wokalistka zawsze jest bardzo odważna w swoich stylizacjach i zdecydowanie przewodzi damom, które nie wstydzą się swojego wieku.

Babcie "petardy"

Do stawki babć, które nadal nie tylko chcą, ale po prostu są pięknymi, pełnymi wdzięku kusicielkami należy włączyć: Paulinę Smaszcz, czyli "kobietę petardę", która czasem potrafi pokazać publicznie prawie wszystko. I robi to z właściwym sobie wdziękiem. Pięknymi babciami niezmiennie są: Agata Młynarska, Monika Olejnik, Krystyna Janda, Katarzyna Dowbor i zawsze kolorowa Magda Gessler, która stylizuje się wręcz na nastolatkę.

To jak, drogie Panie, może na Dzień Babci zrobimy sobie prezent i zaszalejmy z wyglądem, jak nasze gwiazdy? Jeżeli wciąż poszukujecie inspiracji, to zapraszamy do naszej galerii zdjęć!

