Choć mogliśmy się spodziewać, że medialna burza między Antkiem Smykiewiczem a Agnieszką Kaczorowską przycichnie, wokalista najwyraźniej nie zamierza składać broni. W jednej ze swoich najnowszych wypowiedzi w sieci ponownie uderzył w tancerkę, tym razem wbijając szpilę z pełnym rozmachem. Fani z pewnością będą zaskoczeni skalą emocji, z jaką Antek mówi o Agnieszce.

Konflikt między Antkiem Smykiewiczem a Agnieszką Kaczorowską ma już swoją historię. Wcześniejsze wypowiedzi artysty dla np. portalu plotek.pl mogły wprawić w osłupienie. Muzyk mówił, że Kaczorowska z nim nie rozmawiała podczas treningów do "Tańca z Gwiazdami", a w rozmowie z dziennikarzami serwisu pudelek.pl wyznał, że Kaczorowska zachowywała się bardzo niekulturalnie wobec niego. Na koniec Smykiewicz powiedział, że cieszy się z tego, iż nie utrzymuje z Kaczorowską kontaktu.

Niedawno artysta pojawił się w programie "Mówię Wam", gdzie ponownie został zapytany o relację z Agnieszką Kaczorowską. Tym razem jednak nie był tak otwarty, jak do tej pory. Powiedział, że nie chce niż więcej dodawać. Oczywiście nie byłby sobą gdyby jednak czegoś od siebie nie dorzucił.

To, co miałem do powiedzenia, powiedziałem. Wspominam dokładnie takie rzeczy, jak powiedziałem (...) Są rzeczy, które dzieją się za kamerą. Uważajcie, kto zostaje waszym idolem! - powiedział Antek Smykiewicz.