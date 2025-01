Jest ogień! Danuta Martyniuk odsłoniła i dekolt, i nogi. Nie wiadomo było, gdzie podziać wzrok

Danuta Martyniuk znów jest nie do poznania! Blisko 58-letnia żona króla disco polo pokazała się na urodzinach koleżanki, gdzie nie brakowało znanych twarzy. Tańcowała, ile sił w nogach i chętnie pozowała do zdjęć. Wyglądała przy tym jak milion dolarów - smukła, z długimi, jasnymi włosami ułożonymi w fale... Miała na sobie sukienkę bez ramiączek. Mini odsłoniła i dekolt ukochanej Zenka, i jej zgrabne nogi. Musicie to zobaczyć!