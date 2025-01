Co ze ślubem Marcina Hakiela? Dominika wszystko wyśpiewała. Wcale nie chce białej sukni!

Roksana Węgiel to jedna z najbardziej znanych gwiazd młodego pokolenia. Artystka popularność i uznanie fanów zyskała dzięki wygranej w "The Voice Kids" oraz 16. Konkursie Piosenki Eurowizji Junior. Jej kariera nabrała tempa, a ona sama stała się jedną z bardziej charakterystycznych wokalistek w Polsce.

Roksana Węgiel przedłuża włosy. Bez nich zupełnie nie przypomina siebie

Roksana Węgiel nie należy do grona tych gwiazd, które wprost mówią o poprawiony urody. To czy powiększała usta, od lat jest tajemnicą. Artystka temu zaprzecza, jednak jej fani mają na ten temat zupełnie inne zdanie. Od niedawno mają kolejny powód do plotek. Chodzi o przedłużanie włosów. Roksana pojawiła się niedawno w jednym z warszawskich salonów, który na jej głowie zrobił prawdziwą rewolucję.

Na instagramowym profilu salonu pojawiło się nagranie, na którym widać, jak Węgiel ma doczepiane włosy. Gwiazda wybrała długie fale. Po "zabiegu" zaprezentowano fryzurę Roxie w całej okazałości. Dodatkowo podano też koszt takiej metamorfozy.

W cenie zabiegu jest konsultacja, dobór techniki założenia, dopasowanie, koloru i gramatury, stworzenie spersonalizowanej wielkości kapsułek, aplikacja, podcięcie i polerowanie oraz stylizacja końcowa - możemy dowiedzieć się z filmiku.

Oczywiście nie obyło się bez komentarzy wiernych fanów. Większość była zszokowana ceną.

Cztery tysiące złotych to miesięczna wypłata 80 procent społeczeństwa w Polsce, więc chyba nie muszę odpowiadać Bardzo dużo, ale pięknie to wygląda. No cóż, nie każdy może sobie na to pozwolić Droga ta metamorfoza, mnie nie stać na takie coś - czytamy w sekcji komentarzy pod opublikowanym materiałem.

