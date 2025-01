Roxie Węgiel po raz pierwszy o chorobie Beaty Kozidrak. "Trzeba zwolnić"

Roxie szczerze o stanie Kozidrak

Roxie Węgiel i Beata Kozidrak w 2024 roku musiały zmierzyć się z problemami, dotyczącymi ich zdrowia. U Roksany wykryto cukrzycę, młodziutka artystka musiała nawet na chwilę trafić do szpitala. Beata po powrocie z Włoch, gdzie nagrywała teledysk do nowej piosenki, dostała nagle strasznych bóli. Córka nie miała innego wyjścia, tylko wezwać pogotowie. Od tego momentu wokalistka Bajmu cały czas przebywa s szpitalu, jej trasa koncertowa została odwołana i nie do końca wiadomo, co się dzieje.

Na co chorują Roxie i Kozidrak?

20-letnia Roxie Węgiel przyznawała w wywiadach, że swój problem z cukrzycą na początku trochę bagatelizowała. Ale na szczęście trafiła pod opiekę dobrych specjalistów i znów cieszy się pełnią życia. Roksana w tym roku stanęła aż da razy - podczas ceremonii cywilnej i kościelnej - na ślubnym kobiercu ze swoim ukochanym Kevinem Mglejem. Teraz promuje swoje nowe utwory.

Z kolei Beata Kozidrak nagrała nową płytę i właśnie miała ruszyć w świąteczno-zimową trasę koncertową. Fani nie mogli się doczekać, ale straszne wieści dotarły do mediów kilka tygodni temu. Pod koniec 2024 roku najpierw wokalistka Bajmu napisała, że musi przerwać trasę koncertową, a potem kompletnie zniknęła z mediów. Informację potwierdził jej menadżer, Andrzej Pietras i odwołał wszystkie występy. Fani byli w szoku, wszyscy wypatrują wieści o zdrowiu Kozidrak.

Węgiel szczerze o Kozidrak

W październiku 2023 roku Roxie i Beata Kozidrak nagrały razem piosenkę pt. "Łobuz", która oczywiście z miejsca stałą się wielkim hitem. Portal Eska.pl zapytał żonę Kevina Mgleja, czy miała ostatnio kontakt z Beatą Kozidrak. Młoda wokalistka odpowiedziała.

Nie miałyśmy okazji rozmawiać prywatnie. Mam nadzieję, że już wszystko u niej dobrze. Życzymy dużo zdrowia. Artyści to też ludzie, więc czasami po prostu przychodzi moment, gdzie trzeba zwolnić.

