Pilne! Jakubiak wyznał, jak się czuje: "Cierpienie jest cały czas"

Jakubiak bardzo cierpi. Bierze kolejną chemię

Tomasz Jakubiak dał się poznać, jako pełen energii, radosny kucharz i juror w "MasterChef. Nastolatki". Niestety, kilka miesięcy temu dowiedział się, że choruje na rzadką odmianę bardzo złośliwego nowotworu. Natychmiast ruszyły zbiórki na bardzo lubianego Jakubiaka, dzięki czemu mógł poddać się leczeniu w prywatnej klinice w Izraelu. Czy jest lepiej?

Milczenie Tomasza Jakubiaka

Kiedy Tomasz Jakubiak zamilkł na tydzień i jego żona także przestała wrzucać posty, wśród fanów wybuchła prawie panika. Kucharz chętnie komunikował się do tej pory ze wszystkimi i pokazywał, jak wygląda jego leczenie, jak bardzo schudł i się zmienił. Kiedy milczy, wszyscy drżą o jego stan. Dziś, 13. stycznia 2025 roku Jakubiak znów przemówił.

Tomasz Jakubiak wyznał, że przyjmuje kolejną chemię i raz czuje się lepiej, raz gorzej. Na nagraniu, które opublikował na swoim Instastagramie widać, że kucharz jest bardzo zmęczony. Ale mimo to znalazł siły, aby przekazać ważne informacje dla "głodomorów".

Jakubiak cierpi też za nas i za Was

Jakubiak wyznał, że wszedł na Instagrama, bo ucieszyło go dzisiejsze słońce. Kiedy znalazł tysiące wiadomości od fanów od razu poczuł się lepiej i postanowił przemówić.

Cierpienie jest cały czas i nie da się go uniknąć. I prawdopodobnie będzie jeszcze długo, bo tak wygląda ta choroba. Ale cierpię, cierpię za siebie, cierpię za was. Wsparcie należy się tez tym, którzy są zdrowi. Myślę o osobach, którym pomagałem do tej pory, a jest ich sporo, domów dziecka, emerytów, przez dzieci, przez przyjaciół... Trochę się tego porobiło. I pamiętajcie, że nie można się poddawać absolutnie! Nawet jeśli już czujecie, że jest źle, że ledwo to oko otwieracie, to nieistotne. Cały czas, póki jeszcze macie siłę ruszyć nogą, ruszyć ręką, ruszyć ustami, to róbcie to!

Niezmiennie trzymamy kciuki za to, aby eksperymentalne leczenie Tomka Jakubiaka w Izraelu przyniosło wspaniałe efekty!

