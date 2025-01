Chory na raka Tomasz Jakubiak zniknął. Jego żona też zamilkła. Co się dzieje?

Tomasz Jakubiak zachorował na raka, a kiedy to odkrył sytuacja była już bardzo poważna. Nowotwór jest nie tylko złośliwy, ale bardzo rzadki, co znacznie utrudnia leczenie. Dzięki ofiarności fanów, którzy zrzucili się wyjazd Jakubiaka za granicę, leczy się on teraz w izraelskim szpitalu. Niestety od 29 grudnia 2024 roku kucharz nie pojawia się na Instagramie. Zniknęła także jego żona. Fani wpadli w popłoch!