Ewelina Ślotała zmarła 17 grudnia 2024 roku w wieku zaledwie 35 lat. Kobieta osierociła syna. Nikt nie spodziewał się, że tak młoda osoba umrze. Smutne wieści wstrząsnęły całym show-biznesem. Głos w sprawie zabrała mama pisarki - według informacji, które podała mediom, jej córka doznała krwotoku wewnętrznego, co uszkodziło serce.

Krwotok zainfekował wszystkie narządy. Nie wiem jak długo Ewelinka leżała w domu nieprzytomna, ale gdy wezwałam pogotowie, od razu ją podłączono do odpowiedniej aparatury, potem w szpitalu też. Myślano, że organizm będzie walczył. Ale po jakimś czasie doktor powiedziała mi, że ona nie ma przeciwciał, by walczyć - mówiła kobieta w "Fakcie".

Chociaż Jakub Rzeźniczak oraz Ewelina Ślotała rozstali się ponad 14 lat temu, to utrzymywali poprawne relacje. Piłkarz w najnowszym wywiadzie opowiedział o śmierci byłej partnerki. Śmierć 35-latki była dla niego oraz jego obecnej żony wielkim szokiem. Sportowiec wyjawił jednak, iż wiedział, że celebrytka była w ciężkim stanie, lecz nie spodziewał się, że dojdzie do najgorszego.

To troszeczkę był to dla nas szok, bo wiedzieliśmy, że akurat Ewelina jest w ciężkim stanie. Moja żona dostała właśnie informację, zanim też jeszcze to było publiczne, że Ewelina zmarła. To jest smutna informacja, tym bardziej że zostawiła syna. Przez ten ostatni okres większy kontakt z Eweliną miała moja żona niż ja - powiedział w rozmowie z dziennikarzami portalu plejada.pl.