Pożary w LA. Roxie Węgiel poleciała do Stanów i trafiła w sam środek piekła. "Serce się łamie"

Kalifornia zmaga się z kolejną falą niszczycielskich pożarów, które pustoszą okolice Los Angeles. Wśród osób, które obserwują dramatyczną sytuację z bliska, jest Roxie Węgiel. Młoda polska gwiazda, która niedawno poleciała do Stanów Zjednoczonych, by pracować nad nowymi projektami muzycznymi, jest przerażona tym, co zobaczyła na miejscu.