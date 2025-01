Te gwiazdy straciły swoje domy! Paris Hilton, Leighton Meester i inni

Gwiazdy kolejno tracą domy w pożarach! Anthony Hopkins, Paris Hilton, Billy Crystal i inni

"Widziałam na żywo w telewizji, jak płonie mój dom" - powiedziała Paris Hilton. Jej nowoczesna, przeszklona plażowa rezydencja z widokiem na ocean już nie istnieje. "Mieszkaliśmy w tym domu z żoną przez 45 lat, wychowaliśmy tu dzieci" - dodaje Billy Crystal. On też stracił wszystko w pożarze, jaki szaleje w Pacific Palisades. Został tylko kort tenisowy. Wart siedem milionów dolarów dom straciła także znana z "Plotkary" aktorka Leighton Meester. Wśród tych, z których domów został popiół, są też Anthony Hopkins, znany z "Top Gun: Maverick" Miles Teller, Mandy Moore, John Goodman, Anna Faris i nie tylko. Jamie Lee Curtis i Ben Affleck ewakuowali się i nie wiedzą, czy ich wille przetrwały. Zniszczony jest dom, w którym niedawno zmarł aktor z "Przyjaciół" Matthew Perry.

Brakuje wody, strażaków, ogień postępuje. Najsłynniejsze miejsca w Hollywood zagrożone

Trudno uwierzyć w to, co dzieje się teraz w enklawie gwiazd. Jak się okazało, nawet największe pieniądze nie są w stanie kupić skutecznej akcji gaśniczej, gdy w hydrantach zaczyna brakować wody, ludzi do gaszenia jest za mało, a żywioł szaleje. Niestety, płomienie przemieszczają się coraz dalej i dalej, w stronę Hollywood Hills i słynnej Alei Gwiazd, która została ewakuowana. To może być dopiero początek kompletnego koszmaru. Wygląda na to, że te pożary są największe w historii Fabryki Snów. Oby nie okazało się, że zniszczą na zawsze jeszcze więcej pięknych domów i historyczne miejsca związane z historią kina.

Paris Hilton's Malibu House Burned Down in Wildfire. 😮‼️ pic.twitter.com/8oce7nC54q— DramaAlert (@DramaAlert) January 8, 2025

Paris Hilton’s Malibu beach house burns down in Palisades Fire pic.twitter.com/K9BguAkl4u— News and Java 🇺🇲 (@newsandjava) January 8, 2025

Anthony Hopkins' $6M California home burnt to the ground in LA fire pic.twitter.com/IijrKyoJCt— America Fuck Yeah (@ploof_bobby) January 9, 2025

Leighton Meester and Adam Brody’s house has burned down amid the Pacific Palisades wildfire. pic.twitter.com/ZtG6haO4Tl— 21 (@21metgala) January 8, 2025

From a $6.5M dream home to ashes. 💔🔥Leighton Meester & Adam Brody’s Pacific Palisades sanctuary was once the epitome of luxury—5 bedrooms, 6 bathrooms, 6,000 sq. ft.Now? A heartbreaking shell, thanks to the #PalisadesWildfire. pic.twitter.com/UAdKCRnZOw— Eric B (@Oflululemon) January 8, 2025

