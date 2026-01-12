Złote Globy 2026: Amal Clooney niczym gwiazda Złotej Ery Hollywood

Rozpoczął się sezon nagród filmowych, który w połowie marca zakończy oscarowa gala. Do Oscarów jeszcze kilka tygodni, ale poznaliśmy laureatów innych nagród. W nocy z niedzieli na poniedziałek odbyła się 83. gala Złotych Globów, podczas której wyróżniono najlepsze filmy i seriale minionego roku.

Na wydarzeniu nie mogło zabraknąć największych gwiazd Hollywood. Część z nich nie przyszła sama. Pojawiła się m.in. najgorętsza para sezonu, czyli Timothée Chalamet (30 l.) i Kylie Jenner (28 l.). Zakochani udowodnili, że doniesienia o ich rzekomym rozstaniu, to nic więcej niż tylko plotki. Chociaż nie szczędzili sobie czułych gestów, a aktor ze sceny dziękował ukochanej, to na czerwonym dywanie Chalamet przeszedł sam.

Nierozłączni byli za to George Clooney (64 l.) i Amal Clooney (47 l.). Para w tym roku będzie świętować dwunastą rocznicę ślubu i nadal łączy ich gorące uczucie. Gdy pojawili się na czerwonym dywanie, wszystkie spojrzenia skierowały się właśnie na nich. Aktor wyglądał niezwykle szykownie w klasycznym garniturze, ale to Amal zachwyciła najbardziej. Ceniona prawniczka miał na sobie przepiękną kreację Balmain w kolorze soczystej czerwieni. Wyglądała niczym gwiazda Złotej Ery Hollywood. I to dosłownie. Historia sukni sięga bowiem 1957 roku!

Zobacz również: Modowe koszmary i wielkie zachwyty na gali Złotych Globów. Kto wypadł najlepiej, a kto zaliczył wpadkę?

Złote Globy 2026: Macaulay Culkin wrócił na galę po 35 latach!

Uśmiech nie schodził z twarzy Seleny Gomez (33 l.), która od niedawna jest szczęśliwą mężatką. Aktorka i jej ukochany Benny Blanco (37 l.) pobrali się pod koniec września ubiegłego roku. Młodzi małżonkowie chętnie pozowali do zdjęć. Pokusili się nawet na kilka całusów.

Czułości swojej ukochanej nie szczędził również Dax Shepard (51 l.), który razem z Kristen Bell (45 l.) tworzą jedną z najbardziej lubianych par Hollywood. Stałymi bywalcami na czerwonym dywanie są również Alison Brie (43 l.) i Dave Franco (40 l.). Małżonkowie jak zawsze zachwycili młodym wyglądem.Po 35 latach nieobecności na gali pojawił się Macaulay Culkin (45 l.), czyli tytułowy bohater z filmu "Kevin sam w domu". Dziecięcy gwiazdor na własnej skórze poznał gorzki smak sławy, co zaowocowało wieloma problemami. Kilka lat temu udało mu się pokonać uzależnienia i wrócił do aktorstwa. Ogromnym wsparciem była dla niego jego ukochana - aktorka Brenda Song (37 l.).

W naszej galerii zobaczycie inne pary, które w nocy zachwyciły na czerwonym dywanie!

Zobacz również: Stylowe pary na balu TVN-u. Show skradła gwiazda "Hotelu Paradise" z przystojnym ukochanym!

Sonda Złote Globy czy Oscary - które nagrody są dla Ciebie ważniejsze? Złote Globy Oscary Żadne, to wszystko jedna wielka ustawka