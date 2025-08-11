Gwiazdor złamał serce Kylie Jenner?! Te znaki wywołały burzę

Kylie Jenner publikuje playlistę pełną piosenek o rozstaniach. Fani spekulują o jej związku z Timothée Chalametem

Kylie Jenner, gwiazda reality show The Kardashians i bizneswoman, zaskoczyła obserwatorów na Instagramie, udostępniając w relacji zrzuty ekranu z utworami o rozstaniach, których słuchała w samochodzie. Stało się to w momencie, gdy fani zauważyli, że od miesiąca nie widziano jej publicznie z partnerem, hollywoodzkim aktorem Timothée Chalametem. A przecież dopiero co pokazywali się razem na wielu imprezach, nie szczędząc sobie czułości! Kylie Jenner słuchała m;in. „Lover, You Should’ve Come Over” Jeffa Buckleya i „Crying Laughing Loving Lying” Labi Siffre’a z 1972 roku. Jeszcze tego samego dnia gwiazda opublikowała serię zdjęć w czarnym, skąpym zestawie – staniku i obcisłych legginsach. Ostatni raz Kylie i Timothée byli widziani razem na jachcie w Saint-Tropez. Od tego czasu aktor przebywa w Pradze na planie filmu Diuna: Mesjasz. Para, która spotyka się od kwietnia 2023 roku, rzadko pokazuje się publicznie, a ich relacja trafiła na Instagram dopiero w lipcu, gdy Jenner zaczęła obserwować Chalameta. On sam jednak nikogo nie obserwuje w mediach społecznościowych.

Kim jest Kylie Jenner? Bizneswoman, która zrobiła karierę jako członkini klanu Kardashianów

Kylie Jenner to amerykańska celebrytka, bizneswoman, modelka i osobowość medialna. Urodziła się 10 sierpnia 1997 roku w Los Angeles jako najmłodsza córka Caitlyn Jenner (wcześniej Bruce Jenner, były olimpijczyk) i Kris Jenner. Jest siostrą Kendall Jenner, najdroższej modelki świata oraz przyrodnią siostrą Kim, Khloé, Kourtney i Roba Kardashianów – co oznacza, że należy do słynnej rodziny Kardashian-Jenner, znanej głównie z reality show "Keeping Up with the Kardashians". Zyskała rozpoznawalność jako dziecko, dzięki wspomnianemu reality show, który przez wiele lat był emitowany przez stację E!. Jej największy sukces to stworzenie marki kosmetycznej Kylie Cosmetics w 2015 roku. Sukces marki uczynił ją niemal miliarderką. Była związana z raperem Travisem Scottem, z którym ma dwójkę dzieci – Stormi i Aire.

Sonda Która z sióstr Kardashian wygląda lepiej w bikini? Kim Khloe Żadna nie wygląda dobrze Obie są zachwycające Nie interesuje mnie to

Kylie Jenner and Timothy Shalame had a great time at the Charli XCX concert from yesterday’s Coachella show 💚 pic.twitter.com/18MOsZmjnh— kyliebest (@kylieplaneta) April 13, 2025

Pary, które szybko się rozstały. Czy je pamiętasz? Pytanie 1 z 10 Kim Kardashian złożyła pozew rozwodowy przeciwko Krisowi Humphriesowi po: 3 dniach od ślubu 3 tygodniach od ślubu 3 miesiącach od ślubu 3 latach od ślubu Następne pytanie